Grecki terminal dla LNG na Ukrainę

Dyrektor generalny DTEK Maksym Timczenko powiedział: „Przybycie ładunku LNG jest wyraźnym sygnałem determinacji DTEK, aby odegrać swoją rolę we wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy i Europy. Takie ładunki nie tylko zapewniają regionowi elastyczne i bezpieczne źródło energii, ale jeszcze bardziej osłabiają wpływ Rosji na nasz system energetyczny. Jesteśmy bardzo wdzięczni Stanom Zjednoczonym za strategiczny wkład, jaki wnoszą w bezpieczeństwo energetyczne Europy poprzez takie dostawy”.

DTEK sprowadza ten pierwszy ładunek przez Grecję ze względu na związane z wojną, która zagraża dostawom LNG bezpośrednio do terminali Morza Czarnego i na Ukrainę. Zamiast tego Ukraińcy wykorzysta terminale regazyfikacyjne takie jak grecki Revithoussa wraz z rurociągami transgranicznymi, takimi jak inicjatywa Korytarz Pionowy, który przesyła gaz między Grecją, Bułgarią, Rumunią, Węgrami, Słowacją, Mołdawią i Ukrainą.

Fico szantażuje Ukrainę

Tymczasem prorosyjskie rządy Węgier i Słowacji będą musiały udowodnić swoim obywatelom, że są przygotowane na sytuację, o której wiedziały, co najmniej rok wcześniej. Wydaje się, że nie dociera do nich, że to już koniec. Fico i Orban kurczowo trzymają się rosyjskiego surowca, choć gazu na świecie nie brak. Słowacja w piątek posunęła się nawet do szantażu. Robert Fico zagroził, że odetnie walczącej z rosyjską agresją Ukrainie, dostawy prądu. Ale i tutaj Kijow zachowuje spokój:

- Skandaliczna wypowiedź premiera Słowacji Roberta Fico o wstrzymaniu dostaw energii elektrycznej na Ukrainę nie wpłynie na jej zaopatrzenie w energię , ocenił Aleksandr Charczenko, ekspert energetyczny, dyrektor Centrum Badań nad Energią

„Moim zdaniem groźba Fico dotycząca przerwania dostaw prądu na Ukrainę tak naprawdę nie stwarza poważnych zagrożeń. Wielkości, które dziś Ukraina stamtąd dostaje, możemy łatwo zrekompensować innym połączeniami” – uważa specjalista. Inni też podkreślają, że otrzymać do 2,1 GW energii elektrycznej z Unii Europejskiej Ukraina może przez Rumunię, Węgry, Słowację i Polskę. Nawet jeśli jeden z tych krajów nie będzie dostarczał prądu, pozostałe trzy zrekompensują jego brak.