Austria kończy z Gazpromem. Zrywa kontrakt ważny do 2040 roku

Dzień po ogłoszeniu przez OMV zwycięstwa w postępowaniu arbitrażowym z Gazprom Export austriacka spółka poinformowała, że ​​otrzymała zawiadomienie od Gazprom Export o całkowitym zaprzestaniu dostaw gazu od 16 listopada.

Jak podał Reuters, OMV na mocy wyroku sądu odebrał bez zapłaty dostarczony w październiku gaz o wartości 230 mln euro w ramach rekompensaty, po czym 16 listopada strona rosyjska wstrzymała bezpośrednie dostawy.

Umowa pomiędzy OMV a Gazpromem na dostawy gazu do Austrii obowiązywała do 2040 roku. Gazprom przez ostatnią dekadę stopniowo zwiększał uzależnienie austriackiego rynku od rosyjskiego surowca. Przez agresją Putina na Ukrainę, Austria stała się całkowicie zależna od dostaw z Gazpromu.

Od lobbysty do przeciwnika Rosjan. Gazprom traci kolejnego ważnego klienta

OMV był największym lobbystą Rosjan w Brukseli, jego były prezes Robert Zele niejednokrotnie przekonywał, że tylko rosyjski gaz daje Europie bezpieczeństwo energetyczne. Koncern inwestował w Rosji w złoża i współfinansował budowę gazociągu Nord Stream 2. Jeszcze w grudniu 2023 roku 98 proc. importu gazu do Austrii pochodziło z dostaw rosyjskich, jednak od początku 2024 roku odsetek ten zaczął spadać – w styczniu 2024 roku było to 97 proc., a w lutym – 87 proc.

Kanclerz Karl Nehammer powiedział, że Austria przygotowuje się do cięć w dostawach i obiecał, że „zimą nikt nie zamarznie”. Podkreślił, że Wiedeń nie pozwoli się „szantażować” nikomu, w tym Rosji.

Rosyjskie MSZ nazwało zachowanie austriackiej firmy wrogim i podkreśliło, że Moskwa nie będzie „zajmować się działalnością charytatywną”. To jednak tylko robienie dobrej miny do złej gry. Utrata kolejnego ważnego klienta unijnego to dla Gazpromu cios. Po niemal całkowitej utracie unijnego – najbardziej zyskownego – rynku, rosyjski koncern generuje potężne straty i staje się coraz bardziej zależy od jednego klienta – Chin.