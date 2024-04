Rozbudowa obiektu w Świnoujściu o trzeci zbiornik do magazynowania gazu już teraz jest opóźniona o 5 miesięcy. Trzeci zbiornik w Terminalu LNG powinien być do dyspozycji operatora Gaz – System pod koniec roku. Potem obiekt miał być gotowy do końca kwietnia, tak się jednak nie stanie. – Data 30 kwietnia nie jest aktualna – powiedział prezes Gaz Systemu Sławomir Hinc. Jak powiedział na spotkaniu z dziennikarzami, opóźnienia są, a operator rozmawia z wykonawcą o jak najszybszym zakończeniu inwestycji. - Mamy przed sobą procedury związane z zezwoleniami odbioru, a to duża inwestycja realizowana w bardzo trudnym okresie związanym z wojną w Ukrainie czy inflacją. Inwestycja jest bliska zakończeniu, ale nadal nie gotowa – przyznał prezes.

Pytany o kontrakty na odbiór gazu, które Gaz – System ma podpisane z Orlenem, także i na moc trzeciego zbiornika, prezes powiedział jedynie, że spółka jest w kontakcie z Orlenem i na bieżąco wymienia informację Orlenem, działając zgodnie z zawartymi umowami.