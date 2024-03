Gazprom pozywa Lloyd’sa, chce odszkodowania za wysadzenie Nord Stream

Dochodzenie w sprawie sprawców eksplozji zostało umorzone przez rządy Danii, Szwecji i Norwegii. Prowadzą je dalej Niemcy. Jednak do dziś nie ogłosili żadnych ustaleń.

Krótka historia powstania i końca Nord Stream

Gazociąg północny (Nord Stream) był sztandarowym projektem Angeli Merkel i Władimira Putina. Miał dać Niemcom wieczne bezpieczeństwo energetyczne i tani rosyjski gaz. Zaczął działać w 2011 r. Współpraca układała się tak dobrze, że Merkel zabroniła budowania w Niemczech terminali LNG (co zgłaszało wiele firm, z uwagi na konieczność zmniejszenia zależności od rosyjskiego dostawcy), a zgodziła się budowę kolejnych dwóch rur (projekt Nord Stream 2).

Do napaści Rosji na Ukrainę spółka Nord Stream AG należała w 51 proc. do Gazpromu. Po 15,5 proc. miały niemieckie Wintershall Dea i E.ON, a po 9 proc. francuski Engie i holenderski Gasunie. Po wysadzeniu gazociągów przez nieustalonych sprawców we wrześniu 2022 r wszystkie zachodnie koncerny spisały swoje udziały w spółce Nord Stream AG i wycofały się z niej.