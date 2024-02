Świetne wieści z rynku gazu. Ceny wyraźnie w dół

Hurtowe ceny gazu ziemnego w Wielkiej Brytanii i Holandii spadły w czwartek do najniższego poziomu od dwóch tygodni po przywróceniu dostaw rurociągami z Norwegii, z której dostawy zostały zakłócone na początku tygodnia.

Według danych LSEG (London Stock Exchange Group), kontrakty terminowe na gaz ziemny z dostawą marcową z holenderskiego terminalu TTF spadły o 0,53 euro do 27,20 euro za megawatogodzinę. Kontrakty z dostawą następnego dnia potaniały o 0,32 euro do 27,20 euro za megawatogodzinę. Ceny dostaw z dnia na dzień w Wielkiej Brytanii poszły w dół o 1,10 pensa do 68 pensów za sztukę termiczną.

Z czego wynikają niższe ceny gazu w Europie?

„Najnowsze prognozy sugerują ciepłą pogodę do końca lutego, po czym oczekuje się, że temperatury powrócą do normy sezonowej aż do końca marca” – tłumaczy w codziennym raporcie firma doradcza Auxilione. Poprzednia prognoza przewidywała niższe temperatury, a co za tym szło - wyższe ceny surowca

Dostawy gazu z Norwegii do Unii i Wielkiej Brytanii również wzrosły w piątek i obecnie wynoszą 342,9 mln metrów sześciennych dziennie, podał operator rurociągu Gassco.