Ceny prądu i gazu coraz niższe. Sporo mniej od zamrożonych stawek

Są najnowsze dane Towarowej Giełdy Energii. Ceny prądu i gazu są nadal w trendzie spadkowym.

Reklama

Jak wynika ze styczniowego podsumowania handlu energią na Towarowej Giełdzie Energii, wielkość obrotu energią elektryczną wyniosła w styczniu 2024 r. 10 399 948 MWh, co oznacza spadek o 16,5 proc. w stosunku do stycznia 2023 r.

Czytaj więcej Ceny Energii Ceny prądu w 2024 roku. Są nowe taryfy – co to oznacza dla naszych rachunków? Wiemy już, ile będą wynosiły ceny prądu w 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii pięciu tzw. sprzedawcom z urzędu oraz pięciu największym spółkom dystrybucyjnym. Dzięki przedłużeniu systemu mrożenia cen energii za prąd zapłacimy tyle, ile w 2022 r.

Prąd i gaz na przyszły rok tanieje

Średnia cena na rynku dnia następnego ukształtowała się w styczniu br. na poziomie 423,41 zł/MWh i jest to wzrost o 46,88 zł/MWh w porównaniu do grudnia ub.r. Z kolei cena z dostawą na 2025 r., wyniosła w styczniu 2024 r. 473,16 zł/MWh co stanowi spadek o 57,17 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu. To nadal kontrakty roczne stanowią o zabezpieczeniu dostaw energii.

Na rynku gazu ziemnego zawarto w styczniu 2024 r. transakcje wielkości 13 440 452 MWh, co stanowi spadek r/r o 3,2 proc. Średnia cena na rynku dnia bieżącego i następnego ukształtowała się na poziomie 160,80 zł/MWh i jest o 14,88 zł/MWh niższa względem miesiąca poprzedniego. Spada także cena za gaz z dostawą w 2025 r. Wyniosła ona w styczniu br. 173,40 zł/MWh, czyli o 19,64 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w grudniu ub.r.