Nowych pozwoleń na eksport LNG z USA nie będzie. Jednak ceny w Europie nie rosną

Jednak do cofnięcia decyzji Biały Dom wzywają organizacje biznesowe tak z USA, jak i z krajów sojuszniczych. Jak we wspólnym liście do prezydenta Bidena zauważają stowarzyszenia z USA, UE i Japonii, globalny wzrost popytu na gaz utrzyma się do lat 30. tego wieku, a to oznacza, że do jego zaspokojenia będzie potrzebne zwiększanie dostaw.

Czy Biden wycofa się z moratorium na licencje na eksport gazu?

Gaz na tle pozostałych paliw kopalnych jest relatywnie czystszy – jego emisyjność jest o połowę niższa od węgla. W obecnej sytuacji geopolitycznej – przy wojnie toczącej się na Ukrainie i zagrożeniu chińską inwazją na Tajwan – eksport LNG pomaga sojusznikom USA utrzymać bezpieczeństwo energetyczne. Dostawy amerykańskiego LNG pomogły UE wyjść z kryzysu gazowego, który dla Kremla miał być środkiem nacisku, zniechęcającym kraje europejskie do pomagania Ukrainie.

Po argumenty geopolityczne sięgają teraz amerykańscy producenci gazu, w których moratorium uderza. Do zaprzestania „gier politycznych” kongres wzywa Toby Rice, prezes największego z nich, EQT Corp., który we wtorek ma wystąpić przed podkomisją Izby Reprezentantów. Teraz firmy rozwijające amerykańskie terminale eksportu LNG podzieliły się na dwie grupy. Część może kontynuować inwestycje, a część znalazła się w zawieszeniu – w kolejce po licencje czekało kilkanaście podmiotów.

Na ich tle Europejczycy wcale nie wyglądają już na takich przegranych na decyzji Bidena, bo o notowaniach decydują już zupełnie inne czynniki. Presję na spadek cen gazu wywiera wysoka za sprawą wietrznej pogody produkcja w energetyce gazowej – praktycznie zneutralizowała ona spadek dostaw gazu norweskiego na kilka dni przed mającą nadejść falą chłodów. Jak podkreślają analitycy, UE pozostaje podatna na ewentualne zakłócenia w dostawach, jednak sezon grzewczy i tak powinna zakończyć z magazynami gazowymi wypełnionymi mniej więcej do połowy.