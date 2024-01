Eksplozja Nord Stream: Polacy celowo opóźniali śledztwo w sprawie sabotażu

Śledczy nie mają dowodów łączących polski rząd z eksplozjami i twierdzą, że nawet gdyby w eksplozję byli zaangażowani niektórzy polscy urzędnicy, mogło to nastąpić bez wiedzy najwyższych władz politycznych. Jednak opieszałe działania polskich urzędników mające na celu utrudnienie śledztwa wzbudzają w nich coraz większe podejrzenia co do roli i motywów Warszawy.

Kto odpowiada za zniszczenie Nord Stream

Większość zachodnich urzędników zajmujących się bezpieczeństwem uważa, że za zamachem stoi ukraińska grupa, która działała za zgodą Kijowa lub bez niej. Ukraina zaprzeczyła jakiemukolwiek zaangażowaniu. Rosja z kolei twierdzi, że za atak odpowiadają Stany Zjednoczone, czemu Waszyngton zaprzeczyły.

Kilka dni po objęciu urzędu Donald Tusk zwolnił szefów wszystkich służb wywiadowczych, w tym tych zaangażowanych w śledztwo w sprawie sabotażu Nord Stream. Europejscy urzędnicy mają nadzieję, że zatrzyma on niektórych dyrektorów policji, którzy ich zdaniem mogli znajdować się pod presją polityczną, aby nie współpracowali, ale obecnie mogą być do tego skłonni.

Dochodzenie prowadzone przez Niemcy, Danię i Szwecję wykazało dotychczas, że rurociąg został wysadzony w powietrze przez sześcioosobową załogę, w tym płetwonurków głębinowych, podróżującą jachtem rekreacyjnym o nazwie Andromeda. Według śledczych Andromeda w trakcie swojej podróży zatrzymała się w portach wszystkich trzech krajów, a także w Polsce. Łódź, wynajęta w Niemczech za pośrednictwem polskiej firmy, zawierała ślady tego samego materiału wybuchowego, który znaleziono w podwodnych miejscach eksplozji – stwierdzili.