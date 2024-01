Ostatni rok surowca z Rosji. Afryka wchodzi do gazowej gry

Nowe zakłady LNG ruszają w Afryce

Bruksela od dawna zapowiada objęcie rosyjskiego LNG sankcjami. Sprzeciwia się temu głównie Belgia i Hiszpania, które korzystając z dawanych przez Rosjan rabatów, korzysta z okazji bez jakichkolwiek moralnych skrupułów. Francja zredukowała zakupy do minimum po tym jak sankcje objęły zakłady LNG Novateku, gdzie udziałowcem był Total.

- Jeśli chodzi o perspektywy na przyszły rok, ewentualny wzrost zużycia gazu w Europie najprawdopodobniej zostanie zaspokojony poprzez LNG, co zwiększy udział produktu w strukturze importu do około 44 proc. A ponieważ istniejące zakłady skraplające pracują pełną mocą, wzrost zapotrzebowania na gaz można tam osiągnąć poprzez uruchomienie nowych aktywów. W pierwszej połowie roku przewidywane jest uruchomienie dwóch afrykańskich fabryk skraplania gazu - Congo FLNG i Tortue FLNG odpowiednio o mocy produkcyjnej 3 mln ton i 2,5 mln ton LNG rocznie. Zaczną one konkurować o rynek europejski – określił ekspert. A większa podaż i konkurencja to niższa cena i lepsze bezpieczeństwo gazowe europejskich odbiorców.

Obecnie na unijnym rynku obecny jest gaz z Algierii (czwarty eksporter LNG na rynek Wspólnoty), Egiptu, Angoli i Nigerii.