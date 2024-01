Daniel Obajtek: Orlen kupił spółkę w Norwegii. Rośnie baza gazu dla Baltic Pipe

Przejmowana działalność obejmuje m.in. udziały w pięciu złożach, na których grupa Orlen już prowadzi eksploatację.

Jak informował też Orlen, po zakończeniu przejęcia KUFPEC, grupa będzie posiadała 94 koncesje na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Biorąc pod uwagę zasoby wydobywalne, wyniosą ok. 400 mln boe, z czego ok. 60 mld m sześc. to zasoby gazu ziemnego. Biorąc pod uwagę produkcję gazu ziemnego to ponad 4 mld m3 rocznie.