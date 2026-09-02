Mimo że kolejnego pakietu obniżającego ceny paliw w najbliższym czasie nie będzie, to w aneksach i rozpiskach działowych rządu mowa jest – póki co – o środkach na zabezpieczenie rezerw strategicznych państwa rzędu 2,8 mld zł. Znacznie więcej, bo 6 mld zł zarezerwowano na dopłaty do redukcji wydobycia węgla, przeznaczone dla spółek górniczych, a także 8 mld zł na dokapitalizowanie spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. W przyszłym roku mogą rozpocząć się pierwsze prace budowlane infrastruktury przyszłej elektrowni jądrowej, niezwiązane z tzw. wyspą jądrową.
W dokumencie poświęconym planowaniu zadaniowym wydatków w rozdziale "Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi" czytamy, że środki rzędu 6 mld zł będą potrzebne, aby zrealizować zadania dot. zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju i realizowane jest poprzez stworzenie warunków dla stabilnego funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego i brunatnego, przy jednoczesnym uwzględnieniu procesu transformacji sektora. W tym zakresie realizowane mają być działania dotyczące kształtowania warunków dla funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego, wspierania i monitoringu górnictwa niewęglowego. Środki publiczne przeznaczone mają być na finansowanie zadań wynikających z ustawy z 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Chodzi o dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych, wypłaty urlopów górniczych i dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, wypłaty rent wyrównawczych, wypłaty jednorazowych odpraw pieniężnych, dotacje na zadania związane z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni, naprawianie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w trakcie i po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego. Ponadto finansowane są zadania wynikające z ustawy z 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.
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Po zliczeniu tych wydatków z aneksów do planu wydatków wynika, że na realizację zadań państwa w sektorze górnictwa węgla kamiennego w 2027 r. zaplanowano 6 mld zł. Natomiast na transformację sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego zaplanowano 216 mln zł.
W dokumencie dot. planowania zaplanowano także dokapitalizowanie projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w wysokości 8 mld zł. Oprócz tego przewidziano 51,9 mln zł na kontynuację "Programu polskiej energetyki jądrowej" oraz programu modernizacji badawczego reaktora Maria.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa oraz stabilnego funkcjonowania krajowego rynku paliwowego zaplanowano wydatki Funduszu Zapasów Interwencyjnych w kwocie 2,8 mld zł na utrzymywanie odpowiednich mechanizmów reagowania na sytuacje kryzysowe, w tym zakłócenia dostaw ropy naftowej i produktów naftowych wynikające z napięć geopolitycznych oraz konfliktów międzynarodowych. Fundusz Zapasów Interwencyjnych to państwowy fundusz celowy w Polsce, którego środki są przeznaczone na finansowanie zadań związanych z utrzymywaniem i zarządzaniem strategicznymi zapasami ropy naftowej oraz produktów naftowych.
Z kolei na wsparcie zmniejszenia zużycia energii w budynkach i obniżenia rachunków za nośniki energii zaplanowano wydatki w kwocie 339 mln zł, w ramach utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Termomodernizacji i Remontów.
Projekt budżetu przewiduje też 7,2 mld zł z Funduszu Modernizacyjnego na programy związane z transformacją energetyczną, takie jak: "Czyste powietrze", "Magazyny energii elektrycznej i związana z nimi infrastruktura dla poprawy stabilności polskiej sieci elektroenergetycznej", "Wsparcie budowy lub rozbudowy ogólnodostępnej stacji ładowania dla transportu ciężkiego", "Budowa/rozbudowa sieci elektroenergetycznych na potrzeby ogólnodostępnych stacji ładowania dużych mocy", "Dofinansowanie przydomowych magazynów energii". Za wydatkowanie tych środków odpowiadać będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W przyjętym pod koniec sierpnia projekcie ustawy budżetowej na 2027 r., zaplanowano, że wydatki budżetu w 2027 r. wyniosą 977,6 mld zł, dochody 695 mld zł, zaś deficyt nie może przekroczyć 282,6 mld zł.
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