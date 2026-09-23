Ceny gazu w Europie spadają. W tle rozmowy Trumpa i możliwe otwarcie Ormuzu
Ceny gazu w Europie spadają w środę po tym, jak USA zasygnalizowały postęp w wysiłkach dyplomatycznych mających na celu zakończenie wojny z Iranem – informują maklerzy. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Endex Dutch TTF) zniżkują o 2,8 proc., do 71,32 euro za MWh.
Gaz tanieje po tym, jak USA zasygnalizowały postęp w wysiłkach dyplomatycznych mających na celu zakończenie wojny z Iranem.
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Prezydent USA Donald Trump powiedział, że we wtorek w Nowym Jorku doszło do produktywnego spotkania z irańską delegacją. Zapowiedział kolejne rozmowy. Trump przekazał, że amerykańscy negocjatorzy Steve Witkoff i Jared Kushner spotkali się z członkami irańskiej delegacji podczas trzygodzinnych rozmów.
– To było bardzo dobre spotkanie (...). Nie wyobrażam sobie, dlaczego oni (Irańczycy) nie chcą tego po prostu zrobić (zawrzeć porozumienia) – powiedział Donald Trump.
Do spotkania doszło po tym, jak podczas swojego wystąpienia w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ Donald Trump oznajmił, że ma do wyboru albo zawrzeć porozumienie z Iranem, albo „unicestwić Republikę Islamską”.
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Jednak rzecznik irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), Hossein Mohebi, powiedział we wtorek w wywiadzie dla AFP, że Teheran zaostrzył warunki dotyczące zakończenia wojny z USA, a Waszyngton „nie ma innego wyboru”, jak je zaakceptować. Iran domaga się teraz zakończenia blokady Jemenu.
Mohebi przypomniał, że Iran zawarł 17 czerwca porozumienie z USA, które nie zapobiegło jednak wznowieniu działań wojennych przez Stany Zjednoczone. Nie wykluczył też, że w przypadku wznowienia działań wojennych reakcja Iranu może sięgnąć poza Bliski Wschód.
Wcześniej we wtorek wysokiej rangi urzędnik irański powiedział agencji Reutera, że Teheran jest gotów otworzyć cieśninę Ormuz w ciągu siedmiu dni, jeśli Stany Zjednoczone złagodzą presję wojskową i zniosą blokadę irańskich portów.
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Na rynkach odżyły nadzieje na pełne wznowienie przesyłu gazu przez cieśninę Ormuz, co mogłoby zwiększyć globalne dostawy LNG.
Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą obecnie 69,6 proc., wobec pięcioletniej średniej dla tej pory roku wynoszącej 85,4 proc. – wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.
W Niemczech zapasy gazu są szczególnie niskie – magazyny są obecnie zapełnione w 56,6 proc., podczas gdy pięcioletnia średnia wynosi 84,2 proc.
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