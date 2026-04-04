Jak dowiedziała się w sobotę agencja Reutera, ministrowie finansów Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Austrii wystosowali datowany na piątek wspólny apel do komisarza UE ds. klimatu, Wopke’a Hoekstry, o wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków spółek energetycznych, który objąłby całą Wspólnotę. Jak wskazali, powodem jest drastyczny wzrost cen ropy naftowej i gazu wywołany wojną USA i Izraela z Iranem.

Ministrowie finansów przekonują, że taki środek mógłby pomóc sfinansować wsparcie dla konsumentów w obliczu wysokich cen energii i byłby sygnałem, że unijne rządy są „zjednoczone i zdolne do podjęcia działań”.

„Umożliwiłoby to sfinansowanie tymczasowej ulgi, szczególnie dla konsumentów, oraz zahamowanie rosnącej inflacji bez nakładania dodatkowych obciążeń na budżety publiczne” – napisali ministrowie. Jak dodali, rozwiązanie to wysłałoby również jasny komunikat, że „ci, którzy czerpią zyski z konsekwencji wojny, muszą dołożyć swoją cegiełkę do odciążenia ogółu społeczeństwa”.

Ministrowie przypomnieli w liście, że w 2022 roku wprowadzono podobny podatek nadzwyczajny w celu przeciwdziałania wysokim cenom energii. „Biorąc pod uwagę obecne zakłócenia rynku i ograniczenia fiskalne, Komisja Europejska powinna szybko opracować podobny ogólnounijny instrument składkowy oparty na solidnej podstawie prawnej” – podkreślili.

W dokumencie nie podano szczegółów dotyczących proponowanej wysokości podatku ani tego, na które konkretnie firmy miałby on zostać nałożony.

Donald Tusk rozważa wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych

Podobne rozwiązanie zapowiedział również w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk. 27 marca Sejm i Senat w ekspresowym tempie przyjęły pakiet rządowych projektów ustaw obniżających ceny paliw, tzw. CPN („Ceny Paliwa Niżej”). Program wprowadza obniżkę VAT i akcyzy na benzynę i olej napędowy oraz maksymalną cenę detaliczną na paliwa. W planach rządu jest też podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, choć szczegółów jeszcze nie znamy.

Jak tłumaczył minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w rozmowie z Trójką Polskiego Radia, rząd nie wyklucza wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych ze względu na wysokie marże rafineryjne w branży.

Niemiecki biznes przeciwko podatkowi od nadzwyczajnych zysków firm energetycznych

Niemieckie Stowarzyszenie Paliw i Energii, reprezentujące rafinerie i stacje benzynowe, skrytykowało już pomysł wprowadzenia nowego podatku. Jak stwierdziło, wrażenie, iż firmy osiągają nieuzasadnione zyski, jest błędne i że nie ma uzasadnienia dla podatku od nadzwyczajnych zysków.

„Naszym głównym celem jest utrzymanie dostaw paliw w Niemczech w coraz trudniejszych warunkach” – przekazało stowarzyszenie w oświadczeniu, cytowanym przez Reutersa.