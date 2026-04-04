Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki kształtują ceny paliw na stacjach w okresie świątecznym.

Do kiedy obowiązują ustalone maksymalne ceny paliw detalicznych.

Które rodzaje paliw mają potencjał do osiągnięcia ceny poniżej 6 zł za litr, a które nie.

Jakie konkretne promocje są oferowane przez głównych sprzedawców paliw.

Czy wzrost cen hurtowych paliw przełoży się na cenniki detaliczne w najbliższych dniach.

W jaki sposób sprzedawcy paliw zapewnili odpowiednie zapasy na okres świąteczny.

Maksymalne ceny paliw ogłoszone przez Ministerstwo Energii w Monitorze w piątek, 3 kwietnia, będą obowiązywać aż do wtorku, 7 kwietnia. Nowy cennik – już na środę –poznamy we wtorek po świętach. Póki co przez 4 dni czekają nas w miarę niskie ceny paliwa (jak na notowania ropy naftowej rzędu ok. 110 dol. za baryłkę).

Reklama Reklama

Obwieszczenie Ministra Energii z 3 kwietnia 2026 roku

Biorąc pod uwagę największe promocje, to przez najbliższe cztery dni cena benzyny 95 może kosztować ok. 5,86 zł za litr, a oleju napędowego 7,52 zł za litr. Trzeba pamiętać też, że cena maksymalna nie oznacza, że wartość paliw nie może być jeszcze niższa niż cena maksymalna.

Jaka jest cena maksymalna paliwa w święta wielkanocne?

Maksymalna cena na stacji paliw dla benzyny silnikowej bezołowiowej 95 wynosić będzie 6,21 zł za litr, dla benzyny silnikowej bezołowiowej 98 6,82 zł za litr, a dla oleju napędowego 7,87 zł za litr. W piątek maksymalna cena dla benzyny Pb95 wynosi 6,19 zł/l, dla benzyny Pb98 6,80 zł/l, a dla oleju napędowego 7,64 zł/l.

Ta cena maksymalna została wyliczona jako średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr. W przypadku dni wolnych od pracy obowiązuje zasada ciągłości – cena ogłoszona w ostatnim dniu roboczym przed weekendem lub świętami oraz innymi dniami wolnymi od pracy stosowana jest aż do kolejnego dnia roboczego, łącznie z tym dniem.

Jak w święta zatankować za mniej niż 6 złotych za litr?

Grupy sprzedażowe ścigają się także o klienta oferując weekendowe promocje czy tańsze godziny. W przypadku Orlenu nadal obowiązuje promocja dotycząca zakupu paliwa dla posiadaczy aplikacji Orlen Vitay. W ramach promocji można otrzymać rabat w wysokości 35 groszy za każdy litr zatankowanego paliwa. Warunkiem jest aktywacja kuponu oraz zakupy z oferty pozapaliwowej za przynajmniej 5 zł. W przypadku samego tankowania aktywacja kuponu obniży cenę każdego litra o 20 gr. Promocja na stacjach Orlenu potrwa do końca 3 maja. Rabaty w tym miesiącu wypadają: 3-6 kwietnia, 10-12 kwietnia, 17-19 kwietnia, 24-26 kwietnia

Podobne promocje także do maja wprowadzają inni duzi operatorzy stacji. BP dzięki akcji „tańsze tankowanie na BP”, która potrwa do 5 maja daje upust rzędu 35 gr/l dla popularnej 95 i oleju napędowego. Skorzystać z niego mogą użytkownicy aplikacji BPme. Tak samo jak na Orlenie rachunek za tankowanie na stacjach BP będzie można obniżyć osiem razy. Z rabatu będzie można skorzystać każdego dnia, a nie tylko w weekendy i nie częściej niż raz w tygodniu.

Od 2 kwietnia do 21 czerwca obowiązuje kolejna promocja na paliwo Ultimate 98 rzędu 30 gr/l. Obowiązuje ona od czwartku do niedzieli. Maksymalnie można zatankować 60 litrów paliwa w jednej transakcji.

Z kolei Shell w ramach akcji „Paliwa premium w cenie paliw podstawowych”, codziennie między godziną 14.00 a 18.00 można zatankować paliwo premium (Shell V-Power 95, Shell V-Power Diesel) w cenie podstawowego. Tu, odmiennie od pozostałych, z obniżki mogą korzystać wszyscy klienci, również ci nieposiadający karty programu lojalnościowego.

Akcja promocyjna obowiązuje od 2 marca do 25 czerwca. Z akcji promocyjnej wyłączone jest paliwo premium Shell V-Power Racing. Z akcji promocyjnej można skorzystać dowolną liczbę razy, z dowolną częstotliwością, bez limitu liczby tankowań.

Jeśli chodzi o stacje węgierskiej sieci MOL, to w ramach aplikacji MOL Move, zyskać można rabat w wysokości 5 gr/l. Obowiązuje on na droższe paliwa Evo 98 Plus i Evo Diesel Plus. Zebranie 500 punktów umożliwi aktywację 5-groszowego rabatu na podstawowe paliwa i kolejny upust w wysokości 10 gr/l na paliwa Evo Plus. Po otrzymaniu 3000 punktów, drugi z upustów wzrośnie do 15 gr/l.

Niezależnie od tego MOL wprowadza także wielkanocną promocję od 2 do 7 kwietnia. Świąteczny rabat wynosi do 20 gr/l dla posiadaczy firmowej aplikacji. Można w niej uruchomić jednorazowy rabat kwotowy naliczany od ceny obowiązującej na wybranej przez klienta stacji paliw w momencie tankowania. Rabat naliczany jest do maksymalnie 100 litrów w ramach jednego tankowania. Wysokość rabatów jest zależna od rodzaju paliwa.

Inny rodzaj promocji stosuje kanadyjski Circle K. Dzięki częstszemu tankowaniu powiększać można rabat na paliwo. Jeśli w ciągu ostatnich trzech miesięcy zatankujemy na tych stacjach maksimum cztery razy, otrzymamy 2 gr/l upustu na podstawowe paliwa miles lub 4 gr/l w przypadku droższych wariantów miles+.

Po kolejnych od pięciu do czternastu wizytach (nie tylko tankowanie, ale także skorzystanie z myjni czy zakupów w sklepie) rabat wzrośnie odpowiednio do 4 gr/l i 6 gr/l. Co najmniej piętnaście wizyt na stacji Circle K przełoży się na upust w wysokości odpowiednio 6 gr/l i 8 gr/l.

Inni mniejsi sprzedawcy również oferują rabaty, ale rzadziej, jak Moya, raz w miesiącu w wybrane dni, o czym firma informuje na swoich stronach internetowych. Na kwiecień jeszcze nie poinformowano o promocji.

Ceny hurtowe paliw bez wpływu na świąteczne cenniki

Paliwa ma nie zabraknąć mimo tych promocji, ponieważ sprzedawcy deklarują, że na ten okres szykowali się i zwiększyli zapasy. Te, w momencie wejścia w życie obniżonych stawek VAT i akcyzy były powyżej poziomu optymalnego, a dodatkowo w marcu wydłużono czas pracy kierowców dostarczających paliwa, co ma pozwolić na uniknięcie problemu z brakiem paliw. Dzięki tym działaniom, jak informuje nas jeden ze sprzedawców udało się uniknąć większej liczby stacji, gdzie brakowało na kilka godzin paliwa, zwłaszcza w porównaniu z początkiem marca.

Najprawdopodobniej w nocy z piątku na sobotę pojawi się nowy cennik paliw w hurcie. Patrząc na wzrost cen ropy na rynkach światowych, ceny paliw mogą wzrosnąć. Tu jednak warto pamiętać, że ta podwyżka w hurcie nie będzie miała przełożenia na ceny detaliczne do wtorku. Dlaczego? Ponieważ zgodnie z pakietem paliwowym CPN, ceny maksymalne ustala się w oparciu o średnie ceny paliw w hurcie. Do wtorku jednak Ministerstwo Energii nie poda żadnej nowej ceny niż ta, która została opublikowana w piątek, 3 kwietnia.