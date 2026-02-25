Paweł Wojtunik na posiedzeniu senackiej komisji nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych
Orlen przekazał, że 25 lutego 2026 r. rada nadzorcza powołała do zarządu Pawła Wojtunika na funkcję członka zarządu ds. Bezpieczeństwa i Ryzyka. Wcześniej z Rady Nadzorczej Energi należącej do Orlenu odwołania złożyli prezes Orlenu Ireneusz Fąfara oraz członek zarządu Orlenu ds. energetyki Sławomir Staszak.
Jak podaje Orlen, Wojtunik ma doświadczenie w kierowaniu dużymi organizacjami i realizacji złożonych projektów operacyjnych, a także skutecznym zarządzaniu zespołami. – Posiada unikalne kompetencje na styku administracji publicznej, służb państwowych oraz sektora finansowego – czytamy w raporcie bieżącym spółki.
W latach 2009-2015 pełnił funkcję Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), gdzie odpowiadał za kierowanie jedną z kluczowych instytucji państwowych w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz nadzór nad strategicznymi postępowaniami o znaczeniu krajowym. Wcześniej przez kilkanaście lat związany z policją, w tym z pionem zwalczania przestępczości zorganizowanej Komendy Głównej Policji oraz Centralnym Biurem Śledczym, gdzie pełnił m.in. funkcje kierownicze. – Doświadczenie międzynarodowe zdobywał podczas służby w Scotland Yardzie w Wielkiej Brytanii. W 2016 r. został doradcą premiera Mołdawii z ramienia Unii Europejskiej, wspierając reformy instytucjonalne i antykorupcyjne – podkreśla Orlen.
W 2024 r. powołany na wiceprezesa Kredobanku na Ukrainie – banku należącego do grupy kapitałowej PKO BP.
