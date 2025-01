Nowa strategia Orlenu do 2035 r. przewiduje przeznaczenie 350–380 mld zł na inwestycje i wypracowanie 500–550 mld zł skumulowanego zysku EBITDA LIFO. Minimalna dywidenda na akcję ma rosnąć co roku z 4,5 zł aż do 6 zł w 2035 r.