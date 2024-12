Z bloków gazowych cenowo tej rywalizacji sprostały tylko projekty PGE. Chodzi o projekty nowych elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie i Gdyni po 45,4 MW. Projekty dużych elektrowni gazowych Enei (Kozienice), Energi (Gdańsk) i Orlenu (Siekierki) nie sprostały tej rywalizacji.

Sukces magazynów energii

Magazyny energii zdominowały rynek mocy, mimo że ten mechanizm pierwotnie do wspierania takiej technologii nie był przeznaczony, a po drugie – na przekór zmianom w przepisach tegorocznej aukcji – i tak okazały się one konkurencyjne cenowo. Na mocy rozporządzenia parametrów dotyczących tegorocznej aukcji zmieniono współczynnik dyspozycyjności dla magazynów do 61,3 proc., gdy w poprzednich latach wynosił ok. 95 proc. PGE informuje nas, że nowe umowy otrzymały magazyny energii Żarnowiec (137,925 MW) i Gryfino (120,782 MW). Spółki córki z Grupy Tauron zakontraktowały z kolei blisko 170 MW w magazynów energii. Największy projekt spółki Tauron BME7 ma dysponować mocą 63,1 MW. Z kolei gdańska Energa poprzez projekty Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya o łącznej mocy 18,6 MW.

Polska Grupa Energetyczna tłumacząc, czy ta cena, którą ostatecznie osiągnięto z rynku mocy, wskazuje, że źródłem dochodu nie będzie tylko rynek mocy. – Dla magazynów energii elektrycznej można wyodrębnić trzy główne źródła przychodów tj. rynek mocy, ale też arbitraż cenowy oraz regulacyjne usługi systemowe – tłumaczy spółka. Z kolei Columbus do aukcji zgłosił dwa magazyny, o łącznej mocy 265 MW.

– Naszym zdaniem, takie inwestycje powinny mieć szczególne wsparcie ze strony polskich instytucji finansowych. Bankowalność magazynów zapewnia aukcja, ale ich rola jest znacznie istotniejsza dla lokalnych społeczności. Bez magazynów energii grożą nam problemy związane m.in. z blackoutem, ale również z utrzymaniem stabilnej produkcji energii z OZE – mówi wiceprezes Dariusz Kowalczyk-Tomerski.

Nowością, jest obecność w aukcji, paliwowej firmy Unimot. Ta zakontraktowała łącznie magazyny objęte umowami mocowymi dysponują mocą 12 MW. Spółka przyznaje, że cena uzyskana w aukcji nie jest atrakcyjna, co odzwierciedla szerszy problem związany z obecnym kształtem rynku mocy. – Obniżony współczynnik dyspozycyjności ogranicza przychody z tego rynku, które pierwotnie miały stanowić wsparcie dla kosztów inwestycyjnych oraz motywację do budowy infrastruktury magazynowej. Pomimo tego, nasza analiza wykazała, że magazyny energii będą rentowne dzięki udziałowi w innych usługach systemowych, takich jak bilansowanie czy arbitraż na rynku energii – wyjaśnia spółka.