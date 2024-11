To także duża niepewność dla pracowników tych starszych elektrowni węglowych…

Rozumiemy te niepokoje i dlatego prowadzimy aktywny dialog z pracownikami. Już od pewnego czasu komunikujemy o sytuacji naszych elektrowni i pojechaliśmy do każdej z nich, spotykaliśmy się z ludźmi i rozmawialiśmy o bieżącej sytuacji i naszych planach. Pracownicy wiedzą o sytuacji, w której się znajdujemy. Każdy pracownik otrzyma informację, jakim pakietem osłonowym może być objęty i gdzie ewentualnie może znaleźć pracę. Zapewniam, że nikt nie straci pracy, nawet jeśli elektrownie będą zamykane w przyszłym roku. Każdy pracownik dostanie propozycje kontynuacji pracy na miejscu, przy wygaszaniu elektrowni lub przenosin do innego zakładu albo innej spółki w ramach naszej grupy. Średnia wieku pracowników w tych zagrożonych wygaszeniem elektrowniach to ok. 50 lat. Przykładamy dużą wagę do tego procesu. Mamy analizę dotyczącą naszego potencjału ludzkiego, którego nie chcemy i nie możemy stracić. Tę grupę budują ludzie i chcemy, aby robili to nadal. Zresztą na tym polega sprawiedliwa transformacja, aby nowy biznes zadbał o tych, którzy budowali jego fundamenty.

Czyli na przykład pracownicy elektrowni Siersza, jeśli wyrażą taką wolę, mogą znaleźć teoretycznie zatrudnienie w elektrowni Jaworzno 910 MW, która jeszcze nadal będzie działać?

To jest jedna z przykładowych opcji. Możliwości jest wiele i każdy będzie mógł zdecydować o swojej przyszłości w ramach grupy. Jeszcze raz podkreślę – zwolnień w grupie nie przewidujemy. Ci pracownicy są po prostu zbyt cenni dla organizacji, a my w dobie transformacji potrzebujemy kadr. Bez nich sobie nie poradzimy. Przeprowadzamy obecnie cykl spotkań organizowanych przez samorządy, przez lokalne instytucje. Jesteśmy w trakcie spotkań w Łagiszy, Łaziskach, Jaworznie i Trzebini. W każdym z tych miejsc rozmawiamy, co z elektrownią i pracownikami, co z dostawami ciepła dla mieszkańców, tam gdzie bloki pracują w kogeneracji.

Przed Grupą Tauron ambitny plan rozwojowy w zakresie dystrybucji, ciepła i szeroko rozumianego OZE. To duży rynek pracy dla naszej załogi, ale też szansa dla partnerów biznesowych, którzy obecnie świadczą usługi dla wytwarzania konwencjonalnego.