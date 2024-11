Orlen wypracowuje coraz mniejsze zyski

Czytaj więcej Biznes Orlen i KGHM złożyły do prokuratury po kilka zawiadomień W płockim koncernie samo nieuzasadnione zaniżanie cen paliw i zaliczki na zakup ropy doprowadziły do powstania ponad 5 mld zł strat. Z kolei lubińska spółka podejrzewa możliwość popełnienia przestępstwa przy nabyciu covidowych maseczek.

Przeszacowania będą miały również negatywny wpływ na jednostkowe wyniki Orlenu za III kwartał. Spółka matka dokona odpisu aktualizującego wartość udziałów w Orlen Lietuva o wartości 4 mld zł i aktywów trwałych biznesu petrochemicznego w kwocie 0,91 mld zł.

Sztandarowe inwestycje Orlenu mają opóźnienia

Orlen, kosztem 970 mln euro, buduje w Możejkach instalację do pogłębionego przerobu ropy (BOB - ang. bottom of a barrel), która ma wzmocnić potencjał produkcyjny tamtejszej rafinerii. Rok temu koncern informował, że projekt zostanie zrealizowany w do końca tego roku i umożliwi wzrost zysku EBITDA nawet o około 68 mln euro rocznie.

Czytaj więcej Paliwa Ostatni dzwonek na dywidendę od Orlenu Paliwowy koncern wypłaci w tym roku akcjonariuszom aż 4,8 mld zł. Jutro jest ostatni dzień na zakup akcji z prawem do dywidendy.

Z kolei Olefiny III to sztandarowa inwestycja Orlenu realizowana w Płocku. Do tej pory koncern wydatkował na nią około 12 mld zł. Zarząd w zakresie tego projektu bierze pod uwagę trzy opcje: zatrzymanie inwestycji w obecnym kształcie, optymalizację przedsięwzięcia w zakresie mocy produkcyjnych i wykorzystania istniejących jednostek oraz kontynuację projektu w obecnym kształcie. O tym, że z Olefinami III są kłopoty świadczą też działania prokuratury, która analizuje nieprawidłowości przy realizacji tego przedsięwzięcia. W ubiegłym roku okazało się, że koszt inwestycji wzrósł o 11,5 mld zł, czyli do około 25 mld zł. Z kolei termin jej zakończenia wydłużono o ponad trzy lata.

Orlen nie wyklucza, że w raporcie okresowym, który planuje opublikować 13 listopada, podane przez niego szacunki wyników za III ulegną zmianie. Ujawniony kilkanaście minut przed otwarciem wtorkowej sesji komunikat giełdowy spółki nie miały istotnego wpływu na notowania akcji firmy na GPW. Pierwsze transakcje zawarto nimi po 52,76 zł, co oznaczało wzrost kursu o 0,4 proc. W kolejnych minutach handlowano po cenach zbliżonych do poniedziałkowego zamknięcia.