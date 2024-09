W 2023 r. fundacja udzieliła 716 darowizn co stanowi znaczący wzrost względem lat ubiegłych. W poprzednich latach bowiem liczba zawartych umów nie przekraczała wówczas 250 rocznie. Prezes Enei wskazał na dowód daty przepływy środków. – Skokowy wzrost wartości udzielonych darowizn obserwujemy w okresie od sierpnia do października 2023 r. Fundacja udzieliła wówczas aż 61 proc. wartości darowizn co daje 9,7 mln zł -wyliczył Kinelski. W całym 2023 roku było to ok. 16 mln zł. Sam koszt działalności fundacji w 2023 r. wyniósł blisko 21 mln zł. Rok wcześniej było to 11,2 mln zł, a w 2021 r. tylko 4,8 mln zł.

Czytaj więcej Energetyka Zawodowa Tauron wykrył nieprawidłowości za poprzedników. Sprawy trafiły do prokuratury Zarząd Grupy Tauronu skierował do prokuratury trzy zawiadomienia o możliwych nieprawidłowościach na łączną sumę ponad 13 mln zł. Dotyczą one obszarów takich jak sponsoring i działania CSR, darowizny oraz zarządzanie majątkiem sieciowym. Łącznie przeprowadzono 16 audytów.

W kontekście wspierania przez Eneę Polskiej Fundacji Narodowej, spółka złożyła już wniosek dotyczący zabezpieczenia roszczeń pieniężnych i zwrot nienależnego – zdaniem Enei – świadczenia w kwocie 10,5 mln zł. – Stwierdziliśmy także nieprawidłowości przy przekazywaniu środków przeznaczonych na wsparcie dot. promocji, a użytych do wydatkowania środków na kampanię wyborczą i referendalną w 2023 r. Spółki z Grupy Enea dofinansowały aż 10 wydarzeń w czasie tych kampanii jednego ugrupowania politycznego. Dla dobra postępowań nie możemy komentować szczegółów – powiedział Kinelski.

Podobne nieprawidłowości wykryto także w sponsoringu.

Inwestycje Enei ze stratami

Poza kwestiami dotacji na fundacje, obecny zarząd Enei przyglądał się poprzez opracowanie 15 audytów wydatkowaniu środków na przyłącza do sieci, a więc wydawania warunków przyłączenia w Enei Operator, współpracy z podmiotami trzecimi, zakupowi paliw produkcyjnych, inwestycji strategicznych w tym inwestycję w węglową Elektrownię Ostrołęka C czy wspominane wcześniej dostawy biomasy przez spółkę Arkan. W zakresie kontroli, których było 13, te dotyczyły finansowania kampanii wyborczej i referendalnej w 2023 r., współpracy Enei Wytwarzanie z kontrahentami i realizacji inwestycji w Enei Ciepło.

Największy, szacowany rozmiar szkody w Enei dotyczy zaangażowania w węglowy projekt Elektrownia Ostrołęka C i wynosi 657 mln zł. – Niezależnie (od audytów –red.) toczy się postępowanie przygotowawcze w Prokuratorze. Wciąż uzupełniamy materiał dowodowy – mówił prezes.