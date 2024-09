Raport o stanie unii energetycznej. Wiatr zastąpił gaz, a Norwegia Rosję

UE zwróciła się do innych międzynarodowych dostawców. W efekcie Norwegia oraz USA stały się największymi dostawcami gazu do UE – odpowiednio gazu rurociągowego i LNG – zapewniając 34 proc. i 18 proc. importu w pierwszej połowie 2024 r. W latach 2022–2024 uruchomiono rekordową liczbę dwunastu nowych terminali LNG i sześć projektów rozbudowy istniejących terminali. Mają one łącznie zwiększyć zdolności importowe LNG w UE o 70 mld m sześc. do 284 mld m sześc. do końca do 2024 roku.

Niższa konkurencyjność firm

– Jesteśmy w pełni zaangażowani w zakończenie wycofywania rosyjskiego gazu, co można zrobić bez podważania bezpieczeństwa energetycznego Europy. W pierwszej kolejności, wraz z państwami członkowskimi, przygotowujemy się do zakończenia umowy na tranzyt gazu przez Ukrainę. Robimy to już od kilku miesięcy. Przygotowania rozpoczęliśmy dwa lata temu. UE jest gotowa żyć bez rosyjskiego gazu pochodzącego z ukraińskiego szlaku tranzytowego – powiedziała unijna komisarz ds. energii Kadri Simson.

Polska miała w 2023 roku 13 źródeł zaopatrzenia w gaz, w porównaniu z 8 dwa lata wcześniej, czyli przed agresją Rosji na Ukrainę. Obecnie największym dostawcą – 30 proc. – jest Norwegia. Jeszcze w 2021 roku była to Rosja z udziałem na poziomie 50 proc.

Wiatr przewyższył produkcję gazu, stając się drugim co do wielkości źródłem energii elektrycznej w UE po energii jądrowej. Do pierwszej połowy 2024 r. odnawialne źródła energii wytwarzały 50 proc. energii elektrycznej w UE. Obniżenie zużycia energii i szybki rozwój OZE, które są znacznie tańsze od paliw kopalnych, powstrzymały wzrost cen energii. Pozostały one jednak wysokie, co wpływa na konkurencyjność firm w UE, a także negatywnie odbija się na rachunkach gospodarstw domowych. W Polsce mimo programów wsparcia ze strony rządu 4 proc. ludności miało problemy z uregulowaniem rachunków za energię, a 4,7 proc. narzekało, że w okresie zimowym niewystarczająco ogrzewało swoje mieszkania.

Do powstrzymania wzrostu cen przyczyniła się też Platforma Energetyczna UE. Przyciągnęła ona ponad 180 firm do składania ofert i połączyła europejskich nabywców z zewnętrznymi dostawcami ponad 75 mld m sześc. gazu ziemnego w latach 2023–2024.

Zwalczanie ubóstwa energetycznego

Nowe przepisy dotyczące rynku energii, takie jak zreformowany projekt rynku energii elektrycznej, umożliwiają pomoc osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji. W przypadku kryzysu cen gazu ziemnego państwa członkowskie mogą wprowadzić środki ochrony konsumentów i zapewnić dostęp do przystępnej cenowo energii. Obejmuje to interwencje w zakresie ustalania cen na poziomie detalicznym w celu ochrony konsumentów przed zbyt wysokimi cenami.