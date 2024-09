W Rafako koniec żartów. Piszą listą do premiera. „To oznacza dla nas upadłość”

Należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, JSW Koks jednostronnie zakończyła mediacje przed Prokuratorią Generalną, które miały na celu podpisanie planowanej od ponad roku ugody, związanej z realizacją budowy elektrociepłowni w Radlinie, podało Rafako.

Reklama

Kres rozmów z JSW to koniec szans na plan ratunkowy dla Rafako

Jednocześnie JSW Koks potrąciła Rafako kaucję pieniężną w wysokości ok. 20 mln zł oraz rozpoczęła procedurę skorzystania z gwarancji bankowej w wysokości ok. 35 mln zł. Te pieniądze miały być szansą na kolejne tygodnie przetrwania spółki. Obecny zarząd Rafako miał jeszcze jeden plan ratunkowy dotyczący zamiany wierzytelności Rafako w instytucjach finansowych na akcje, a następnie znalezienie inwestora. Działania JSW, spółki z udziałem Skarbu Państwa nie pozwolą jednak na próbę jego realizacji. Bez tych pieniędzy spółka może w najbliższym czasie złożyć wniosek o upadłość.

Czytaj więcej Węgiel Rozmowy o przyszłości Rafako utknęły w martwym punkcie Ostatnie pieniądze pozwalające zachować płynność Rafako kończą się i dłużej niż do grudnia spółka może nie przetrwać. Najważniejsze są rozmowy o oddłużeniu – z Agencją Rozwoju Przemysłu. A te utknęły w miejscu. Firma jednak podejmie jeszcze próby ratowania.

Problemy Rafako. Związkowcy piszą list do szefa rządu

Związkowcy napisali więc list do premiera Donalda Tuska o pomoc. - My, niżej podpisani, przedstawiciele związków zawodowych Rafako, zwracamy się do Pana z prośbą o pomoc, której bardzo pilnie potrzebujemy! Wczoraj JSW Koks, nie czekając na dokończenie przez Rafako budowy elektrociepłowni w Radlinie, zerwał prowadzone w Prokuratorii Generalnej mediacje i poinformował o zajęciu gwarancji. To dla Spółki oznacza tylko jedno - upadłość.

W liście do której dotarł “Parkiet” czytamy, że „powtarza się sytuacja ze stycznia 2023 roku, kiedy podobne działania dużej spółki Skarbu Państwa (Grupa Tauron –red.) niemalże doprowadziły do upadłości”. Związkowcy przypominają, że Donald Tusk był w Raciborzu jeszcze jako lider opozycji w ubiegłym roku. Wówczas deklarował pomoc, aby zakład mógł dalej pracować. - Wtedy otrzymaliśmy od Pana niesamowitą pomoc, za którą już zawsze będziemy wdzięczni, bo to dzięki niej udało się oddalić widmo upadłości! Szanowny Panie Premierze, będąc w styczniu 2023 roku w Rafako mówił Pan, że nie wyobraża sobie transformacji energetycznej kraju bez takiego zakładu jak Rafako oraz, że rządzący i ich spółki Skarbu Państwa są od tego, żeby wspierać polskie firmy, a nie je pogrążać! – przypominają związkowcy.