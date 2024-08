TGE planuje nowe produkty, ale czeka na powrót obliga

- Samo przywrócenie obliga to dość prosta decyzja, natomiast istotny jest szereg wyłączeń, które wynikają m.in. z różnych sposobów wytwarzania energii elektrycznej i to tym w zakresie należy przeprowadzić konsultacje. Historycznie wiemy, że obligo, pomimo tego, że wynosiło co do zasady 100 proc., nigdy tyle nie wynosiło, ponieważ poprzez różne wyłączenia realnie dotyczyło 40 proc. obrotu – powiedział prezes.

Tzw. obligo giełdowe, czyli obowiązek publicznej sprzedaży energii elektrycznej na rynku giełdowym przez przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej weszło w życie w 2010 r. Zostało zniesione jesienią 2022 r.