Będzie nowy prezes Towarowej Giełdy Energii. Znamy nazwisko

Od kwietnia 2018 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu Towarowej Giełdy Energii, gdzie odpowiada za działalność operacyjną Giełdy oraz rozwój oferty produktowej. Nadzorował m.in. uruchomienie europejskiego Rynku Dnia Bieżącego (XBID) w trybie 24/7/365, uruchomienie notowań instrumentów terminowych na zorganizowanej platformie obrotu OTF czy też zaimplementowanie kompleksowego programu poprawy płynności. Od kwietnia 2018 r. jest członkiem rady nadzorczej Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., natomiast od grudnia 2020 r. pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej InfoEngine, spółki wchodzącej w skład GK TGE.

W styczniu 2021 r. dołączył do zarządu międzynarodowego stowarzyszenia giełd energii APEx (Association of Power Exchanges).W październiku 2023 r., równolegle do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu TGE, objął stanowisko wiceprezesa zarządu IRGiT, nadzorując w ten sposób działalność operacyjną GK TGE.