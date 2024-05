Jest zapowiedź wydzielenia węgla i nowa data uruchomienia elektrowni jądrowej

Szefowa resortu powiedziała na antenie TVP Info, że spółki energetyczne chcą się przed wszystkim pozbyć aktywów węglowych. – My jesteśmy zainteresowani jako Skarb Państwa, żeby te aktywa węglowe od spółek energetycznych przejąć, ale musi być to kompatybilne z dostawami węgla z polskich kopalń – stwierdziła Czarnecka.

Węgiel zostanie wydzielony

- Koncerny energetyczne, które teraz funkcjonują, wyodrębnią swoje źródła węglowe. Taki jest plan i ministerstwa i dodatkowo samych spółek energetycznych. Będą wykorzystywały polski węgiel — dodała.

Minister Czarnecka zapytana o to, w jakim stanie jest polski sektor węglowy, odpowiedziała, że w „tragicznym”. Wyjaśniła, że przyczyną jest zaimportowanie kilkudziesięciu milionów ton węgla, a statki z węglem będą płynęły do Polski do końca 2024 r.

Stwierdziła, że w Polsce obecnie jest dużo węgla i dlatego będzie on tani.