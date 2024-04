Minister Borys Budka: Nowy zarząd Orlenu zostanie wybrany w przyszłym tygodniu

"Zarząd Orlenu składa się z kilku osób, które zostały oddelegowane przez radę nadzorczą, funkcjonuje normalnie. Natomiast rada nadzorcza kończy postępowanie, ponieważ zgłosiło się ponad 200 osób” – powiedział minister aktywów państwowych w TVN24. „Nie rozmawiałem jeszcze z przewodniczącym rady profesorem Popiołkiem, czy będą podejmować tę decyzję, ale wszystko wskazuje na to, że powinni być gotowi w przyszłym tygodniu" - powiedział Borys Budka.

Rada nadzorcza Orlenu przesłuchuje kandydatów

Minister podkreślił, że wybór zostanie podjęty po przesłuchaniu wszystkich kandydatów, zaś rada nadzorcza podejmuje autonomiczne decyzje.

"Ważne jest, by ta chyba najważniejsza polska spółka albo jedna z najważniejszych, miała profesjonalny zarząd. Dbamy o to, żeby każdy segment w każdej spółce był prowadzony przez odpowiednią osobę. Ja również staram się, na ile to możliwe, żeby zanim jeszcze wejdzie dyrektywa europejska, żeby zadbać o uczestnictwo osób różnej płci. To też jest jedno z kryteriów" - dodał minister.