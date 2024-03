Nowy prezes Orlenu: Szykujemy duże inwestycje. Czas stanąć do wyścigu na świecie

Czytaj więcej Gaz Grupa Orlen zmodernizowała gazociągi w aglomeracji warszawskiej Należąca do koncernu Polska Spółka Gazownictwa kosztem około 45 mln zł rozbudowała swoją sieć na terenie 12 stołecznych dzielnic oraz w gminie Jabłonna.

Orlen zainwestuje w tym roku ponad 38 mld zł

Wcześnie grupa Orlen podała, że zamierza przeznaczyć w tym roku na inwestycje ponad 38 mld zł. Jednym z głównych celów są odnawialne źródła energii.

– Kwota 38 mld zł robi wrażenie, to są bardzo duże pieniądze. Być może nie jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni do tak dużych inwestycji, ale już czas, by zainwestować i w tym wyścigu w Europie oraz na świecie stanąć jak równy z równym nawet z dużymi podmiotami – zaznaczył Literacki.

– Musimy przede wszystkim przeprowadzić transformację w kierunku zielonej energii i na to przeznaczymy ok. 20 proc. z tego budżetu. Pieniądze popłyną m.in. na inwestycje w lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne — poprzez budowę we własnym zakresie i zakup gotowych farm. Do tego dochodzą oczywiście wiatraki na Bałtyku – wymienił.