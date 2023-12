Węglowy gigant znów w remoncie. Prądu na święta nie zabraknie

Jak wynika z informacji przekazanych przez Eneę, drugiej co do wielkości firmy elektroenergetycznej w kraju, w omawianym okresie, od dłuższego czasu zaplanowany jest tzw. remont średni bloku B11 w drugim co do wielkości kompleksie energetycznym w Kozienicach, w terminie od 22 grudnia do 7 stycznia, który został uzgodniony z nadzorcą systemu energetycznego, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. „Termin przeglądu B11 jest zaplanowany celowo w tym czasie ze względu na niskie zapotrzebowanie Krajowego Systemu Energetycznego i gdyby przegląd nie był zaplanowany, to PSE i tak zdecydowałoby o utrzymaniu w B11 w rezerwie” – informuje nas rzecznik Enei Wytwarzanie, Piotr Kutkowski.

Remont obejmuje przegląd instalacji technologicznych na układach pozablokowych. Takich drobnych remontów w tym roku było już kilka dużych trwających kilka dni, jak i krótszych po kilkanaście godzin. „W tym roku miało miejsce kilka krótkich postojów remontowych, zwykle odbywały się one w weekendy i wiązały się z naprawą drobnych usterek.” – wyjaśnia Kutkowski.

Moc do produkcji energii, którą zapewnia poznańska firma będzie zabezpieczona poprzez powrót do pracy innych elektrowni. Na początku roku do systemu energetycznego wróci jeden z dwóch bloków energetycznych w Kozienicach o mocy 500 MW i trzy bloki w Połańcu (klasy 200 MW), które wracają do pracy w Wigilię.

Jak zapewniają nas Polskie Sieci Elektroenergetyczne przestój dużej elektrowni nie zagraża w żadnym wypadku systemowi elektroenergetycznemu. „Typowo dla okresu świątecznego i stosunkowo wysokich temperatur – niskie. Dodatkowo bardzo wysoka wietrzność (7-8 GW) i stosunkowo duża jak na tę porę roku generacja fotowoltaiki (być może nawet 2 GW w poniedziałek w pierwszy dzień świąt). Także generacji starczy, raczej są obawy o to, że będzie za dużo” – mówi Maciej Wapiński, z biura prasowego nadzorcy systemu energetycznego w kraju.