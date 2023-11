Rada nadzorcza PGE odwołała wiceprezesa Pawła Śliwę. W korytarzach koncernu mówi się o tym odejściu jako o "ucieczce z pokładu" - Informuje Business Insider Polska.

Paweł Śliwa to zaufany człowiek Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości i lidera Suwerennej Polski. Przed wejściem do zarządu PGE prowadził kancelarię adwokacką. To także były radny sejmiku województwa małopolskiego z ramienia Solidarnej Polski (teraz Suwerenna Polska) oraz z rekomendacji tej partii członek Trybunału Stanu w minionej kadencji.

W PGE Śliwa pełnił funkcję wiceprezesa ds. innowacji i nadzorował m.in. departamenty związane z rozwojem, innowacjami i morską energetyką wiatrową. W 2022 r. zarobił w państwowej spółce 1,12 mln zł.

Paweł Śliwa pełnił funkcję wiceprezesa zarządu PGE od marca 2016 r.