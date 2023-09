W PGE bez zmian, prezes zostaje. Wygrała opcja zero

Kulisy co mogło stać za próbą obalenia Dąbrowskiego

W przestrzeni publicznej, zbliżonej do ul. Nowogrodzkiej ( siedziba PiS) oraz Al. Ujazdowskich (siedziba premiera) wynika, że odwołanie PGE może być okazją do przejęcia części aktywów PGE lub nawet zatrzymania modelu transformacji opartej na powstaniu nowej, rządowej agencji – Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Tu jedną z głównych ról miał toczyć Orlen, który miał być zawiedziony przebiegiem wydania nowych koncesji na morskie farmy wiatrowe. Orlen i PGE podzielili się po 5 nowych koncesji. Orlen miał jednak chrapkę na więcej. Złożył do resortu infrastruktury odwołanie na co najmniej jedną decyzję. PGE dzięki offshore miało dysponować 7 GW mocy w wietrze w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Orlen z tego co słyszymy miał żywić zainteresowanie przejęciem od PGE całej spółki odpowiedzialnej za morskie farmy wiatrowe PGE Baltica lub częścią projektów. Nie jest to nowy plan bo już kilka miesięcy temu pojawił się pomysł aby połączyć te spółki. Powodem miało być finansowanie. Orlen środki na inwestycje ma, a PGE musi ich szukać dodatkowo problemy finansowe przeżywa partner PGE duński Orsted. Orlen zaprzeczył tym informacjom. - Grupa Orlen koncentruje się na realizacji projektu Baltic Power, który jest najbardziej zaawansowanym projektem offshore na polskim Bałtyku. Nie planujemy żadnych przejęć w tym zakresie – informuje nas spółka.

Drugim powodem za którym mogło stać odwołanie prezesa Dąbrowskiego to obawa premiera Morawieckiego o konflikt z jądrowym projektem amerykańskim, który realizowany bezpośrednio przez premiera. Chodzi o rywalizację, który projekt ma więcej szans na powstanie czy ten amerykański z Westinghouse na Pomorzu czy ten pilotowany przez Sasina, a współrealizowany przez Dąbrowskiego razem z koreańskim KHNP w Pątnowie.

Trzecia plotka, jak się wydaje najmniej prawdopodobna to plan rozczłonkowania PGE przez Orlen, a elementów, których nie udałoby się przejąć, miałyby zostać sprzedane na rynku. To zatrzymałoby jednak proces transformacji energetyki i wywróciłoby do góry nogami proces wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych. Oznaczałoby to zaprzepaszczenie blisko 3 lat pracy na tym projektem dlatego też wydawał się on najmniej prawdopodobny.