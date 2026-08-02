„Z powodu dalszego spadku poziomu wody w Dunaju, jeden z dwóch ostatnich działających bloków energetycznych elektrowni jądrowej w Paks zostanie wyłączony o godzinie 1:30. W rezultacie moc elektrowni spadnie do zaledwie 240 MW, a jutro zostanie ona całkowicie wyłączona po raz pierwszy od 44 lat” – napisał Péter Magyar, premier Węgier na portalu społecznościowym.

Reklama Reklama

W Budapeszcie zwalnia metro i trolejbusy

Agencja Reuters informowała wcześniej o planach zamknięcia elektrowni jądrowej. W czwartek Magyar ostrzegł, że elektrownia zostanie zamknięta do połowy przyszłego tygodnia. Jednak rano 1 sierpnia moc elektrowni została zmniejszona do 480 MWh zamiast standardowych 2000 MWh. Sytuacja jest poważna, bowiem elektrownia jądrowa Paks dostarcza blisko połowę energii elektrycznej na Węgrzech.

Rząd wydał już nowe rozporządzenie, zmieniające ograniczenia zużycia. Nakłada ono na dużych odbiorców ograniczenia zużycia prądu, oprócz obiecanych już 240 MW. To wprawdzie ma być działanie dobrowolne, ale władze już uprzedziły, że firmy, które „dobrowolnie” nie zmniejszą zapotrzebowania, zostaną obłożone sankcjami.

Władze w Budapeszcie na Węgrzech w weekend zwolniły ruch metra i tramwajów, aby oszczędzać prąd w obliczu możliwego kryzysu – poinformował o tym burmistrz Budapesztu Gergej Karaczon.

„Od kilkudziesięciu lat węgierski system dostaw energii elektrycznej nie stanął przed tak poważnym wyzwaniem, na które musimy się przygotować w najbliższych dniach. W tak napiętej sytuacji każda, nawet niewielka, na pierwszy rzut oka, oszczędność energii jest konieczna, aby uniknąć poważnych przerw w dostawach” – napisał burmistrz.

Rumunia wyłącza reaktor, Serbia przepompownię

Władze stolicy Węgier uzgodniły z firmami zarządzającymi ruchem publicznym, że pociągi metra i tramwaje będą wolniej przyspieszać. Burmistrz powiedział, że wydłuży to odstęp między nimi o kilka minut, ale powinno zaoszczędzić 15 megawatogodzin każdego dnia. Również na niektórych liniach w dni powszednie na poszczególnych odcinkach tras trolejbusy zostaną zastąpione autobusami z silnikiem Diesla.

Czytaj więcej Klęski żywiołowe Pożary zagrażają francuskim obiektom nuklearnym i zakładom zbrojeniowym Pożary, które od kilku dni pustoszą okolice Bordeaux, zbliżyły się do jednych z najważniejszych obiektów francuskiego przemysłu obronnego i infrast...

W Budapeszcie zostanie też wyłączone oświetlenie dekoracyjne głównych atrakcji turystycznych miasta – m.in. budynku Parlamentu i Zamku w Budzie. Premier Węgier zapowiedział także, że kraj zwiększy zakupy energii od sąsiadów. Tu jednak sytuacja jest równie trudna. Ukraina walczy z rosyjską agresją, sytuacja jest też poważna w Rumunii.

Pod koniec lipca rumuńska firma Nuclearelectrica ogłosiła zamknięcie pierwszego bloku elektrowni jądrowej Cernavoda i odłączenie go od krajowej sieci elektroenergetycznej. W obu krajach powodem drastycznych decyzji jest wysychanie Dunaju – głównego źródła chłodzenia reaktorów atomowych. Poziom w rzece jest rekordowo niski, a utrzymujące się upały redukują go z dnia na dzień. Pod koniec lipca w Rumunii wody w Dunaju było najmniej od 1996 roku.

Także Serbia odczuwa skutki wysychania ogromnej rzeki. U ujścia Dunaju do Serbii poziom wody spadł do minus 136 cm, według Dnevnik.rs. Gorzej było tylko 117 lat temu, gdy poziom wynosił minus 143 cm. Według serbskich hydrometeorologów, poziom wody w rzece może jeszcze obniżyć się do minus 159 cm już 2 sierpnia, bijąc rekord wszech czasów. Z powodu krytycznie niskiego poziomu wody, serbska przepompownia Bezdan, która dostarcza wodę do północnej części regionu Baczki, wstrzymała pracę.