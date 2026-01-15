Reklama

W PGE bez niespodzianek. Dariusz Lubera prezesem

Rada nadzorcza PGE powołała Dariusza Luberę na stanowisko prezesa spółki. Funkcję tę pełni od czwartku 15 stycznia - poinformowała spółka. Stanowisko wiceprezesa ds. operacyjnych obejmie natomiast Katarzyna Rozenfeld.

Publikacja: 15.01.2026 09:22

Foto: www.gkpge.pl

Bartłomiej Sawicki

Dotychczas Lubera był p.o. prezesa PGE. 8 grudnia 2025 r. został na to stanowisko delegowany przez radę nadzorczą z jej składu. Tego samego dnia rada nadzorcza odwołała poprzedniego prezesa Dariusza Marca. Do rady nadzorczej na żądanie Ministra Aktywów Państwowych Lubera został powołany 4 grudnia. W środę zrezygnował z zasiadania w radzie.

Etapy konkursu

W spółce będącej największą firmą elektroenergetyczną w kraju na 14 stycznia przewidziano rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami na stanowisko prezesa, po tym, jak rada nadzorcza odwołała 8 grudnia 2025 r. z fotela prezesa Dariusza Marca. Na stanowisko pełniącego obowiązki prezesa powołano wówczas Dariusza Luberę, który od 4 grudnia zasiadał w radzie nadzorczej spółki. Został on wskazany z ramienia Ministerstwa Aktywów Państwowych, które reprezentuje Skarb Państwa.

Jak wynika z ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, do 9 stycznia br. można było zgłaszać kandydatury, 12 stycznia otwarto zgłoszenia, a na 14 stycznia przewidziano rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami. P.o. prezesa Dariusz Lubera był faworytem do objęcia tej posady.

Wieczorem 14 stycznia zarząd PGE przekazał, że do spółki wpłynęła rezygnacja Dariusza Lubery z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PGE. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach. Rezygnacja z zasiadania w radzie nadzorczej sugerowała, że Lubera zostanie prezesem spółki.

Jednocześnie wraz z konkursem na stanowisko prezesa trwa poszukiwanie najlepszego kandydata na stanowisko wiceprezesa ds. operacyjnych. Wczoraj także odbyły się przesłuchania kandydatów, którzy mogli objąć stanowisko po odwołanym Macieju Górskim.

Nowi sternicy PGE

Dariusz Lubera to były wieloletni prezes Taurona. Pełnił to stanowisko w latach 2008-2015, w 2010 r. wprowadzał tę spółkę na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W przeszłości był też prezesem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE).

19 stycznia stanowisko wiceprezesa ds. operacyjnych obejmie natomiast Katarzyna Rozenfeld. W przeszłości była m.in. wiceprezeską ds. handlowych Taurona, wcześniej zasiadała w zarządzie Vattenfall Polska.

Aktualnie skład zarządu PGE XII kadencji tworzą: Dariusz Lubera, prezes; Katarzyna Rozenfeld, wiceprezeska ds. operacyjnych; Marcin Laskowski, wiceprezes ds. regulacji; Robert Kowalski, wiceprezes ds. Wsparcia i Rozwoju; Przemysław Jastrzębski, wiceprezes ds. finansowych.

Źródło: rp.pl

Osoby Polska Grupa Energetyczna (PGE) Dariusz Lubera
