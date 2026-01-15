W PGE bez niespodzianek. Dariusz Lubera prezesem

Dotychczas Lubera był p.o. prezesa PGE. 8 grudnia 2025 r. został na to stanowisko delegowany przez radę nadzorczą z jej składu. Tego samego dnia rada nadzorcza odwołała poprzedniego prezesa Dariusza Marca. Do rady nadzorczej na żądanie Ministra Aktywów Państwowych Lubera został powołany 4 grudnia. W środę zrezygnował z zasiadania w radzie.

Etapy konkursu

W spółce będącej największą firmą elektroenergetyczną w kraju na 14 stycznia przewidziano rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami na stanowisko prezesa, po tym, jak rada nadzorcza odwołała 8 grudnia 2025 r. z fotela prezesa Dariusza Marca. Na stanowisko pełniącego obowiązki prezesa powołano wówczas Dariusza Luberę, który od 4 grudnia zasiadał w radzie nadzorczej spółki. Został on wskazany z ramienia Ministerstwa Aktywów Państwowych, które reprezentuje Skarb Państwa.

Jak wynika z ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, do 9 stycznia br. można było zgłaszać kandydatury, 12 stycznia otwarto zgłoszenia, a na 14 stycznia przewidziano rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami. P.o. prezesa Dariusz Lubera był faworytem do objęcia tej posady.

Wieczorem 14 stycznia zarząd PGE przekazał, że do spółki wpłynęła rezygnacja Dariusza Lubery z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PGE. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach. Rezygnacja z zasiadania w radzie nadzorczej sugerowała, że Lubera zostanie prezesem spółki.

Jednocześnie wraz z konkursem na stanowisko prezesa trwa poszukiwanie najlepszego kandydata na stanowisko wiceprezesa ds. operacyjnych. Wczoraj także odbyły się przesłuchania kandydatów, którzy mogli objąć stanowisko po odwołanym Macieju Górskim.