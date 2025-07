Jak podawały PSE, zapotrzebowanie na moc w aukcji dogrywkowej na rok dostaw 2029 wynosiło 5 236 MW. Aukcja główna na rok 2029 odbyła się w grudniu 2024 roku. Kontraktów mocowych nie zdobyły wtedy elektrownie gazowe.

Rynek mocy jest w założeniu mechanizmem wsparcia dla elektrowni i firm energetycznych, dla których ceny energii na rynku hurtowym w długim okresie nie gwarantują spłaty inwestycji w nowe, konwencjonalne jednostki wytwórcze, potrzebne dla utrzymania bezpiecznego funkcjonowania systemu energetycznego i zapewnienia dostaw energii elektrycznej. Jego koszty ponoszą końcowi odbiorcy prądu.

Jednostki wyłaniane podczas aukcji do pełnienia tzw. obowiązku mocowego, który polega na gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu oraz zobowiązaniu do faktycznej dostawy mocy w okresie zagrożenia, są wynagradzane.

Kto zyskał wsparcie?

Grupa Energa jako pierwsza pochwaliła się, że zakontraktowała dla swoich jednostek na aukcji rynku mocy na 2029 r. co najmniej 1050,44 MW obowiązku mocowego. Łączne przychody grupy w 2029 roku z tytułu zawartych kontraktów mogą wynieść co najmniej 516,91 mln zł. Z kolei w całym okresie obowiązywania kontraktów, czyli przez 17 lat, łączne przychody wyniosą co najmniej 8,8 mld zł. Firma nie podaje o jaką jednostkę chodzi, ale najprawdopodobniej to inwestycja gazowa w Gdańsku (600 MW) oraz drugi blok gazowy w Grudziądzu (600 MW).

Z kolei Grupa Enea zakontraktowała w aukcji dogrywkowej rynku mocy na 2029 r. łącznie nie mniej niż 2024 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do grupy, w tym dla jednostek nowych 1218 MW w ramach kontraktów 17-letnich oraz 806 MW w ramach kontraktów 5-letnich. Obecnie GK Enea będzie posiadała nie mniej niż 3530 MW obowiązków mocowych na rok 2029. W przypadku nowych kontraktów najprawdopodobniej chodzi o dwa planowane bloki gazowe w Kozienicach.