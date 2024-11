W efekcie remontów kilku bloków węglowych i niskiej generacji energii z OZE, Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły okresy przywołania na rynku mocy w środę, 6 listopada 2024 r., w godzinach 16.00–19.00. Operator sięga po to narzędzie, by nie zabrakło nam mocy do produkcji energii. głoszenie okresów przywołania na rynku mocy oznacza, że wszystkie podmioty, które są objęte obowiązkami mocowymi wynikającymi z umów zawartych na rynku mocy, muszą je zrealizować, czyli we wskazanym okresie dostarczyć odpowiednią moc do systemu. To druga taka sytuacja, odkąd istnieje mechanizm rynku mocy. Ostatnim razem miało to miejsce 23 września 2022 r. Ustawa o rynku mocy została uchwalona pod koniec 2017 r.

PSE zabezpieczyło rezerwę mocy

Ogłoszenie okresów przywołania na rynku mocy wynika z faktu, iż dostępna dla operatora nadwyżka mocy wytwórczych (ponad zapotrzebowanie odbiorców) była istotnie niższa niż wymagane dla bezpieczeństwa pracy systemu 9 proc. lub jeśli jest on ogłoszony tego samego dnia to bezpieczna rezerwa wynosi 1 GW.

Rezerwa mocy po godz. 16 szacowana była 6 listopada br. o poranku na ponad 700 MW. To mniej niż moc jednej dużej elektrowni węglowej (PSE przyjmuje roboczo tę wartość na 1000 MW). Jeśli tej mocy w rezerwie jest mniej niż wspominane 1000 MW, (a tak było 6 listopada) PSE wprowadza środki zaradcze. Importu awaryjnego nie można było uruchomić, bo u naszych sąsiadów była podobna sytuacja jak u nas. Pozostał więc mechanizm rynku mocy. Dzięki przywołaniu rynku mocy, wszystkie firmy, które mają z PSE podpisane umowy mocowe oddały do dyspozycji PSE pełną, zakontraktowaną dostępną moc. Dzięki rynkowi mocy udało się zwiększyć bezpieczną rezerwę do ok. 2000 – 3000 MW mocy.

Rynek mocy zdał egzamin. Przyszłość niepewna

Dzień wcześniej, NIK opublikowała raport o stanie realizacji rynku mocy. Kontroli poddano ministerstwo właściwe do spraw energii, PSE i dziewięć spółek energetycznych w okresie od 2018 r. do pierwszego kwartału 2022 r. NIK zwróciła uwagę, że konstrukcja wynagrodzenia za wykonywanie obowiązku mocowego nie zapewniła pełnej efektywności kosztowej tego mechanizmu. Jak przypomniała NIK, mechanizm rynku mocy ma zapewnić średnio- i długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorców końcowych i jedocześnie zapewnić dodatkowe finansowanie wytwórcom energii. Dzięki temu mogą oni inwestować w nowe jednostki wytwórcze.