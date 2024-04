Enea podaje wyniki i przypomina o zawieszeniu NABE

Premier Donald Tusk oświadczył, że ma zaufanie do minister przemysłu i jest spokojny co do trafności jej ocen. W opublikowanym w środę wywiadzie w „Rzeczpospolitej” i w „Parkiecie” minister Marzena Czarnecka zapowiedziała m.in. łączenie elektrowni, należących do spółek energetycznych z kopalniami. Kursy spółek runęły. Głos zabrał także obecny nadzorca spółek energetycznych Borys Budka oraz były wicepremier Jacek Sasin.