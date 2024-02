Nowy prezes PSE od grudnia był wymieniany jako główny kandydat do objęcia tej funkcji. Został nim dopiero po tym jak powołano pod koniec stycznia nowego pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, wiceministra klimatu i środowiska Macieja Bando. To on nadzoruje prace operatorów: gazowego Gaz-System, naftowo-paliwowego PERN, jądrowego Polskie Elektrownie Jądrowe i prądowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne. To spółki ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa.

Kim jest Grzegorz Onichimowski, nowy prezes PSE

Grzegorz Onichimowski to menadżer z ponad 30-letnią praktyką w sektorach energetycznym i IT. Współtwórca i długoletni prezes (2002-2012) zarządu Towarowej Giełdy Energii. W latach 2015-2019 tworzył rynek energii krajów Zatoki Perskiej jako dyrektor projektu finansowanego przez sześć krajów w regionalnym operatorze systemu przesyłowego - GCCIA.

Pracował m.in. dla NFOŚiGW, Columbus, NODES – europejskiej platformie elastyczności. Ekspert Instytutu Obywatelskiego i współtwórca programu energetycznego Koalicji Obywatelskiej. Wykładowca Collegium Civitas i innych uczelni. Prezes rozpocznie pracę od 1 marca.