Jest nowy pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej

Za polską energetykę odpowiadają obecnie szef Ministerstwa Aktywów Państwowych Borys Budka, który pełni rolę kadrowego spółek energetycznych, oraz Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska (MKiŚ), odpowiedzialna za energetyczną legislację. Podąża z nimi także minister przemysłu Marzena Czarnecka. Trzy z czterech kluczowych osób odpowiedzialnych za polską energetykę już znamy od 13 grudnia 2023 r.

Reklama

Wciąż jednak nieobsadzony dotychczas był fotel najważniejszego pełnomocnika spośród całej grupy urzędników ulokowanych przy premierze, a więc pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. To kluczowa rola, bo ten urzędnik w randze ministra odpowiada za nadzorców polskiej elektroenergetyki (Polskie Sieci Elektroenergetyczne), gazownictwa (Gaz-System), przesyłu ropy i paliw (PERN) oraz polskich elektrowni jądrowych (Polskie Elektrownie Jądrowe).

Jeszcze 9 stycznia premier Tusk składał publicznie deklaracje, że w najbliższych dniach rząd podejmie decyzję, czy będą się tym zajmować osobne resorty, czy utrzymana będzie funkcja pełnomocnika. – Jeżeli przeważą argumenty za utrzymaniem pełnomocnika (przy rządzie – red.), to w przyszłym tygodniu poznają państwo nazwisko – powiedział premier na konferencji prasowej trzy tygodnie temu. Tak się jednak nie stało. Proces wyłonienia tej kandydatury był przedmiotem targów między koalicjantami, a więc między Koalicją Obywatelską a Polską 2050. To drugie ugrupowanie optowało, aby ta funkcja znalazła się w resorcie kierowanym przez partię Szymona Hołowni. Tak się co prawda stanie, ale to nie Polska 2050, a Koalicja Obywatelska rekomendowała kandydata na fotel nowego pełnomocnika. Ulokowanie pełnomocnika w MKiŚ to rozwiązanie czasowe bo po zmianach ustawy o działach administracji rządowej, pełnomocnik ponownie będzie ulokowany przy premierze.

Za najpoważniejszego kandydata uchodził były prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando. Wśród kandydatów był także wymieniany były minister skarbu w rządzie PO–PSL Andrzej Czerwiński, który nie zamierza obecnie wracać do polityki. Kandydatów było łącznie trzech. Nazwisko nowego pełnomocnika mieliśmy poznać we wtorek, po najbliższym posiedzeniu rządu 30 stycznia. Stało się to jednak dzień wcześniej, wieczorem 29 stycznia. Został nim zgodnie z przewidywaniami Maciej Bando.