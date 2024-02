Po ukończeniu to będzie najdłuższa trasa ekspresowa w Polsce. Będzie miała 786 km

Kierowcy mogą obecnie korzystać z ok. 534 km drogi ekspresowej S8. To jednak nie jest ostatnie słowo drogowców. Do 2030 roku zostanie ona rozbudowana o kolejne ponad 200 km – tak przynajmniej wynika z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.