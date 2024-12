Mniejsze prefinansowanie programu „Czyste Powietrze”. Fundusz zapowiada zmiany

Koniec z piecami gazowymi

Wiceprezes przypomniał też, że w nowej odsłonie programu nie będzie już dotacji do pieców gazowych, co wynika z prawa unijnego. – Ci, którzy już je kupili, ale z powodu zawieszenia programu nie mogli rozliczyć tego zakupu, będą mieli taką możliwość w ramach okresu przejściowego – wyjaśnił Gajda.

Mniejsze prefinansowanie

NFOŚiGW zapowiada także więcej kontroli – zarówno u beneficjentów, jak i wykonawców oraz operatorów. Progi dochodowe i limity kosztów zostaną zaktualizowane z powodu inflacji z ostatnich lat. Wykonawcy będą musieli obowiązkowo mieć ubezpieczenie OC. Poziom prefinansowania ma spaść z 50 do 20 proc., przy czym pieniądze będą trafiać na konto celowe beneficjenta, a nie do wykonawcy.

Fundusz planuje również rozszerzyć grono operatorów programu Czyste Powietrze. W pierwszej kolejności mają nimi być gminy i NFOŚiGW zakłada wzrost zachęt finansowych dla nich – za jeden wniosek mają dostawać 1700 zł a nie 100 zł, jak dotychczas.– Zachęci to większą liczbę gmin do uczestnictwa, ale na pewno nie wszystkie – ocenił wiceprezes Gajda.

Zmniejszenie poziomu prefinansowania wzbudza największe kontrowersje.

- Skąd ubogie gospodarstwo domowe ma wyłożyć 80 tys. zł z własnych środków na inwestycję wartą 100 tys. zł ? To świadczy o totalnym niezrozumieniu problemu i braku wiedzy. Duże firmy może i to dźwigną ale tanie dla budżetu państwa i funduszy UE to nie będzie. Z pewnością odbędzie się to kosztem mniejszych lokalnych firm – napisał na portalu “X” Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego.