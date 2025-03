Pojawienie się nowej funkcji operatorów programu Czyste Powietrze ma być jedną z głównych zmian w programie termomodernizacji domów jednorodzinnych w Polsce, który rusza na nowo 31 marca. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uważa, że dotychczas dochodziło do nieprawidłowości, gdy firmy nakłaniały mieszkańców do składania wniosków do termomodernizacje i w ich imieniu składały wnioski o dotacje.

Reklama

Czytaj więcej Transformacja Energetyczna Wiceprezes NFOŚiGW: Będzie okres przejściowy dla programu „Czyste powietrze” – Osoby, które przeprowadziły w tym roku wymianę ogrzewania na piec gazowy, a nie zdążyły złożyć wniosków, nie zostaną bez dofinansowania. MKiŚ i NFOŚiGW pracują nad odpowiednim rozwiązaniem – deklaruje Robert Gajda, wiceprezes NFOŚiGW.

Nadużycia w programie „Czyste Powietrze”

Pojawienie się operatorów programu, którymi mają być gminy, ma zaradzić nieprawidłowościom. Według informacji przekazanych przez NFOŚiGW pod koniec ub.r., nieprawidłowości stwierdzono w 12 proc. zawartych do tej pory umów na dofinansowanie.

Najwięcej wątpliwości dotyczyło komponentu, w ramach którego można było otrzymać najwyższą dotację i zastosować prefinansowanie. W grudniu fundusz informował, że złożono do prokuratury zawiadomienie dotyczące kilku firm, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie popełniania przestępstw. Podejrzane umowy miały opiewać na ok. 600 mln zł.

Nowa rola dla gmin

Jeszcze przed oficjalnym startem nowej odsłony programu „Czyste Powietrze” wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) prowadziły nabory na operatów na terenie całej Polski. NFOŚiGW poinformował, że w ciągu dwóch pierwszych tygodni zgłosiło się 950 gmin. Podpisywanie porozumień zaplanowano do 31 marca. Kolejny etap nastąpi do 30 czerwca. "Jeśli na danym terenie gmina nie zgłosi się do roli operatora, to planowane jest powierzenie tych zadań WFOŚiGW" – wyjaśnia NFOŚiGW.