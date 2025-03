Raczkujący rynek składowania CO2

Do inicjatywy resortu klimatu przystąpiły też Azoty. Koncern zapewnia, że razem z innymi interesariuszami zainteresowanymi obszarem CCUS zamierza podejmować działania na rzecz przygotowania strategii rozwoju technologii wychwytu, transportu, składowania i wykorzystania CO2 w krajowej gospodarce i budowę krajowego łańcucha wartości w tym sektorze gospodarki. – To także działania zmierzające do uruchomienia projektów podziemnego oraz podmorskiego składowania CO2 na skalę komercyjną. Ponadto będziemy wspólnie inicjować i realizować programy badawczo-rozwojowe w obszarze CCS/CCUS – informuje Monika Darnobyt, rzeczniczka prasowa Azotów.

Przypomina, że koncern już wcześniej, bo w 2021 r., wspólnie z Lotosem i Lotosem Petrobaltic opracował i przedstawił „Zieloną księgę dla rozwoju CCS w Polsce”. Był to obszerny dokument obejmujący rekomendacje zmian przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie tej technologii.

Krajowy i europejski rynek technologii CCUS pod kątem zastosowania ich we własnym, hutniczym ciągu produkcyjnym bacznie obserwuje grupa KGHM. Koncern przypomina, że w ramach przyjętego programu dekarbonizacji bierze udział w budowaniu koncepcji instalacji wychwytu CO2. „Technologia miałaby zostać wykorzystana na potrzeby własne do obsługi emisji procesowych. Na obecnym etapie, KGHM nie planuje świadczyć usług zewnętrznych związanych z CCUS” – informuje zespół biura prasowego lubińskiej spółki. Dziś koncern koncentruje się na prowadzaniu prac analitycznych, badawczo-rozwojowych i koncepcyjnych dotyczących zastosowania technologii CCUS we własnym ciągu produkcyjnym.

Co z energetyką?

Historycznie technologie CCUS były postrzegane przede wszystkim jako szansa dla dekarbonizacji energetyki węglowej. Tauron wprost mówi, że nie stały się one panaceum na emisje CO2, czego oczekiwano jeszcze kilkanaście lat temu. Uniemożliwiły to bariery fizyczne, ekonomiczne i społeczne związane z ewentualnym wdrożeniem technologii CCUS. Jednocześnie nastąpił szybki rozwój technologii OZE i magazynowania energii, co sprawiło, że dziś inwestowanie w „zielone” moce wytwórcze jest dla przedsiębiorstw energetycznych, takich jak Tauron, o wiele bardziej korzystne niż utrzymywanie przy życiu jednostek węglowych poprzez ich rozbudowę o kosztowną i energochłonną instalację wychwytu CO2.

„Takie podejście przełoży się przede wszystkim na jakość oferty i atrakcyjną cenę energii dla naszych klientów. Technologie CCUS mogą jednak znaleźć swoje zastosowanie w innych gałęziach przemysłu niż energetyka, tam gdzie wyeliminowanie węgla jako surowca jest trudne ze względów fizycznych czy chemicznych (np. cementownie, rafinerie)” – ocenia zespół prasowy Tauronu.