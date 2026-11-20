W piątek 20 listopada w wyniku rozległego ataku rosyjskiego w wielu regionach Ukrainy, a zwłaszcza w zachodniej części kraju (okolice Lwowa), wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu. Jednak w sieci energetycznej nie ma niedoborów i Ukraina nadal eksportuje energię elektryczną za granicę – mówi agencji UNIAN Giennadij Riabcew, ekspert ds. energii.

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Zamiast zamykania elektrowni lepiej eksportować prąd

„W tej chwili nie możemy mówić o żadnych niedoborach w systemie. W systemie jest wystarczająca ilość energii elektrycznej. To znaczy, że jest wystarczająca produkcja. Problem nie leży więc w wytwarzaniu, ale w przesyle i dystrybucji” – zauważa ekspert.

Potwierdza, że Ukraina nadal eksportuje energię elektryczną do Europy (główne kierunki to Węgry, Słowacja i Polska). Ale regiony dotknięte atakami nie mogą liczyć na stabilne zasilanie.

„Eksport to alternatywa dla zamykania elektrowni. Po co zamykać elektrownie lub ograniczać produkcję (tym bardziej, że już Ukraina ogranicza produkcję w elektrowniach jądrowych – UNIAN), skoro istnieje możliwość sprzedaży prądu? Dostarczamy go do Europy po cenach rynkowych” – wyjaśnia Riabcew.

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Ekspert Stanisław Ignatiew zauważa, że ​​Ukraina ma nadwyżki energii elektrycznej w ciągu dnia. A to zmusiło firmy energetyczne do redukcji mocy elektrowni jądrowych. W nocy, w godzinach nadwyżek, energia elektryczna jest dostarczana do Europy.

– Prąd jest sprzedawany do Europy, limity cen zostały obniżone do 1 kopiejki za megawat. Energia jest z naszego systemu „wypychana”, bo uszkodzenia krajowej infrastruktury nie pozwalają na jej wykorzystanie na miejscu – tłumaczy Ignatiew.

Produkowany prąd wykorzystany nocą

Dodaje, że z trzech siłowni jądrowych Ukrainy z pełną mocą pracuje jedna – Południowa. Tak w Chmielnickiej, jak i w Równem z powodu uszkodzeń podstacji dostęp do tej energii jest po prostu niemożliwy – dlatego obciążenie robocze siłowni jądrowych zostało zmniejszone.

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– Mamy nadwyżkę prądu w ciągu dnia – dlatego zmniejszyliśmy moc elektrowni jądrowych. I mamy nadwyżkę w nocy – dlatego eksportujemy energię elektryczną do Europy. W tej kwestii wielką nadzieję pokłada się teraz w propozycji NEURC (odpowiednik polskiego URE), choć publiczna dyskusja na ten temat wciąż trwa. Propozycja jest taka, by nie sprzedawać taniej energii elektrycznej Europie, ale aby Ukraińcy mogli z niej korzystać w nocy.

I nawet będziemy za to dodatkowo opłacani. Koszt będzie odliczony od naszych rachunków. Będziemy mogli ładować te same akumulatory EcoFlow (produkuje przenośne stacje zasilania, panele słoneczne oraz domowe magazyny energii i systemy fotowoltaiczne) w nocy – a potem, gdy wystąpi niedobór lub prąd będzie drogi w ciągu dnia, będziemy mogli z niego korzystać – opowiada Ignatiew.