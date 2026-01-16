Aktualizacja: 16.01.2026 05:13 Publikacja: 16.01.2026 04:59
Dalida Gepfert wiceprezes Grupy Enea
Foto: Grupa Enea
Regulacje dotyczące ESG nie są łatwe i wymagają ogromu pracy oraz nakładów finansowych. W ostatnich tygodniach UE ograniczyła sprawozdawczość dla mniejszych firm, co na pewno jest krokiem w dobrą stronę. My, jako duża organizacja, jesteśmy bardziej przygotowani do wdrożenia ESG. Od lat realizujemy strategię CSR, środowiskowa i społeczna odpowiedzialność biznesu oraz sprawozdawczość nie [[jest nam obca||są nam obce||gramatyka|Zgoda podmiotowo-orzeczeniowa. Podmiotem jest „odpowiedzialność i sprawozdawczość”, czyli podmiot zbiorowy wymagający orzeczenia w liczbie mnogiej. Rzeczowniki te są rodzaju żeńskiego, stąd forma „obce”.]]. [[Wiemy jak||Wiemy, jak||interpunkcja|Brak przecinka przed zdaniem podrzędnym.]] to robić.
Jest, ponieważ sprawozdawczość ESG niesie ze sobą dodatkowe korzyści. Pracowałam wiele lat na stanowiskach zarządczych, kierowałam finansami. Wiem, że porządkowanie finansów, jawność i przejrzystość także w kontekście środowiskowym pozwala na optymalizację wszystkich obszarów działalności firmy. Dzięki ESG jesteśmy w stanie w 100 proc. mieć pewność, czym dysponujemy i na co wydajemy pieniądze. To dodatkowy i często pomijany pozytywny aspekt wdrażania ESG. Uważam, że jasne regulacje, ścisłe procedury, wytyczne dla spółek w zakresie finansowania są kluczowe.
Raporty nie są tworzone wyłącznie po to, by wypełnić założenia jakiejś regulacji i żeby może pełniły jakąś rolę dla samej organizacji. Raporty mają odzwierciedlać stan faktyczny i przedstawiać rzeczywisty, prawdziwy obraz spółek. Ważne jest, żeby te raporty mogły być porównywalne, tworzone według tych samych zasad, metodologii i w pełni transparentnie, żeby inwestorzy czytając je mogli świadomie podejmować decyzje.
Naszą rolą jest, żeby te raporty móc też przedstawić w czytelnej i przejrzystej formie. Raporty finansowe też są skomplikowane i zawierają precyzyjne wytyczne, więc wymagania raportowania ESG nie są w tym kontekście niczym nadzwyczajnym. Rozumiem natomiast, że dla wielu firm ten pierwszy rok jest wyzwaniem ze względu na nowe regulacje, ponieważ jest ich rzeczywiście dużo. Podkreślam jednak, że warto, gdyż dzięki raportowaniu [[ESG, budujemy||ESG budujemy||interpunkcja|Zbędny przecinek oddzielający okolicznik od reszty zdania.]] użyteczne narzędzia do optymalizacji biznesowej i gromadzenia informacji o naszej organizacji. Bez precyzyjnego monitorowania i raportowania nie ma szans na zmianę rzeczywistości biznesowej.
ESG podnosi nasz poziom świadomości dotyczący zarządzania przedsiębiorstwem i wskazuje te elementy, które są krytyczne. Pokazuje, na co wydajemy pieniądze, na czym zarabiamy i jak to robimy. Wreszcie pozwala odpowiedzieć na pytania, czy i jak budujemy portfel swoich inwestycji, czy wystarczająco uwzględniamy inwestycje środowiskowe i w rozwijanie potencjału pracowników? Czy angażujemy się w życie społeczne lokalnych społeczności, w ramach których funkcjonujemy? Na te wszystkie pytania pozwala odpowiedzieć strategia ESG.
Zdecydowanie tak. Strategia np. wymaga od nas wyższych norm dotyczących gospodarowania zasobami wody. Początkowo to są spore nakłady, ale dzięki inwestycjom i ograniczeniu poboru wody długofalowo oszczędzamy nakłady na to dobro, o walorach środowiskowych już nie wspominając. Mówię o wodzie, bo nasza organizacja potrzebuje jej w dużych ilościach do chłodzenia naszych elektrowni. Oszczędzając wodę, przysłużymy się naszej lokalnej społeczności, ale też środowisku w szerokim ujęciu. W każdym obszarze naszego biznesu musimy konsekwentnie zadawać sobie pytanie, co możemy zrobić lepiej, żeby mniej konsumować zasobów i jak najszerzej uczestniczyć w gospodarce obiegu zamkniętego.
…z czego dwa pierwsze są poświęcone klimatowi i środowisku, a pozostałe dwa pracownikom i społecznościom lokalnym. Chcemy być odpowiedzialnym biznesem, chcemy, żeby ten dialog był transparentny i otwarty na potrzeby naszego otoczenia. Chcemy być także aktywnym partnerem dla tych, którzy żyją i funkcjonują obok, ale w pobliżu naszej działalności...
Wspieramy rozwój tej strefy z zaangażowaniem, choć wiemy, że to przede wszystkim rola państwa i samorządów. Jednocześnie uważamy, że jako odpowiedzialny pracodawca i też lokalnie istotny przedsiębiorca możemy być partnerem doradczym w wielu dziedzinach, np. w obszarze kompetencji na rynku pracy.
Mowa na przykład o budowie kompetencji w danym regionie w kontekście szkoleń, rozwoju poszczególnych grup zawodowych. Uważamy, że to jest jedna z ról, które z odpowiedzialnością przyjmujemy. Pytał Pan wcześniej o namacalną obecność ESG. Dodatkowe szkolenia, budowa kompetencji jeszcze 10 lat temu nie mieściły się w kategorii myślenia o biznesie. To nie był ten okres, w którym biznes traktował te lokalne potrzeby jako część swojej odpowiedzialności. Teraz patrzymy dużo szerzej na to, jak możemy się zaangażować w rozwój lokalnej społeczności.
Tu stoimy przed odpowiedzią na pytanie, czy powinniśmy dalej inwestować w aktywa węglowe, bo mamy w grupie kopalnię Bogdanka, czy też powinniśmy dywersyfikować strukturę naszych aktywów przez pryzmat racjonalności dostępnych technologii[[i wpływu na środowisko, konsumpcji zasobów||, wpływu na środowisko i konsumpcji zasobów||składnia|Poprawa struktury wyliczenia w celu zachowania jego logiczności i czytelności.]]. Nasza strategia ESG uwzględnia odpowiedzi na te wszystkie pytania. Staramy się stopniowo, ale konsekwentnie odchodzić od węgla z zachowaniem bezpieczeństwa energetycznego i ekonomicznego naszych pracowników. Chcemy stopniowo wygaszać nasze aktywa węglowe, a jednocześnie budujemy te mniej emisyjne, gazowe, które pozwolą zachować bezpieczeństwo dostaw energii, redukując nasz ślad węglowy. Budujemy też OZE i magazyny energii. Zmiana technologiczna powinna być zsynchronizowana ze zorganizowanym procesem, w którym dajemy ludziom szansę przejścia przez ten wymagający czas zmian w energetyce, zapewniając optymalne warunki. Budujemy nowe aktywa, zamykamy stare. Proces odchodzenia od węgla zbiega się w dużym stopniu z czasem odchodzenia naszych pracowników na emeryturę. Część osób będzie chciała zostać w energetyce. My też potrzebujemy ludzi, ale już z innymi kompetencjami. Chcemy o te kompetencje, a przede wszystkim o ludzi zadbać.
Na to wyzwanie odpowiada nasza strategia. Dzisiaj, korzystając z aktywów węglowych, wydaje się to być wystarczająco bezpieczne. Do uruchomienia jednostek gazowych, za 4 lata, będziemy nadal pracować na aktywach węglowych. Jednocześnie w elektrowni Połaniec przeprowadziliśmy cały proces tzw. zazieleniania bloków węglowych. Oznacza to, że będziemy istotnie redukować już od przyszłego roku emisję CO2 poprzez współspalanie paliwa węglowego z biomasą. Oczywiście, bloki węglowe, te najbardziej sprawne, po 2030 r. będą nadal potrzebne. Tu w porozumieniu z rządem i Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi będziemy wypracowywać optymalny model ich funkcjonowania w systemie.
Wręcz przeciwnie. To absolutnie są naczynia połączone i wspierające się. To, że decydujemy się na ograniczenie emisji i działalność prośrodowiskową, nie przekreśla naszej odpowiedzialności społecznej i odpowiedzialności za bezpieczeństwo i pewność dostaw energii.
Dalida Gepfert
Dalida Gepfert jest członkiem zarządu Enei i wiceprezesem spółki ds. korporacyjnych od maja 2024 r. Karierę zawodową rozpoczęła w Górnośląskim Zakładzie Energetycznym. Doświadczenie zdobywała w Grupie Vattenfall (odpowiadając w latach 2000-2010 m.in. za finanse i controlling spółek z Grupy), w Grupie PZU (zarządzając w latach 2010-2013 finansowo-księgowym centrum usług wspólnych, jako Dyrektor Jednostki Centrum Gospodarki Własnej Grupy PZU) oraz w Grupie Enea (pełniąc w latach 2013-2016 funkcję wiceprezeski ds. finansowych, odpowiedzialnej za finanse i controlling, zarządzanie ryzykiem, ubezpieczenia i IT).
Od 2017 r. nadzorowała obszar finansów w Veolii Energii Poznań, a między 2019 i 2022 r. była prezeską tej spółki, nadzorując projekty strategiczne i zarządzanie zmianą. W latach 2022-2023 prezeska spółki Veolia Energy Contracting Poland, nadzorująca m.in. sprzedaż energii, gazu i ciepła oraz logistykę paliw dla Grupy Veolia.Absolwentka Finansów i Bankowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyła Executive MBA w Stockholm University Business School oraz na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada również dyplom Ernst & Young Academy of Business, MSSF oraz tytuł Certified Public Accountant (CPA).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdziła zmiany taryf na sprzedaż energii elektrycznej w gospodarstwach d...
Najwięksi sprzedawcy energii w Polsce raportują wstępne możliwe straty na taryfach zatwierdzonych przez prezesa...
Po 25 latach działalności stoimy przed nowymi wyzwaniami, które wyznacza transformacja energetyczna. Bez zwiększ...
Jedne opłaty na naszym rachunku wzrosną, inne znikną, a jeszcze inne pozostaną bez zmian. Wiemy coraz więcej o k...
Za niecały miesiąc Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdzi nowe taryfy za energię elektryczną. W przestrzeni...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas