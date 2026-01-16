Enea pochwaliła się nową strategią ESG. Przygotowanie jej to dla was duży wysiłek?

Regulacje dotyczące ESG nie są łatwe i wymagają ogromu pracy oraz nakładów finansowych. W ostatnich tygodniach UE ograniczyła sprawozdawczość dla mniejszych firm, co na pewno jest krokiem w dobrą stronę. My, jako duża organizacja, jesteśmy bardziej przygotowani do wdrożenia ESG. Od lat realizujemy strategię CSR, środowiskowa i społeczna odpowiedzialność biznesu oraz sprawozdawczość nie [[jest nam obca||są nam obce||gramatyka|Zgoda podmiotowo-orzeczeniowa. Podmiotem jest „odpowiedzialność i sprawozdawczość”, czyli podmiot zbiorowy wymagający orzeczenia w liczbie mnogiej. Rzeczowniki te są rodzaju żeńskiego, stąd forma „obce”.]]. [[Wiemy jak||Wiemy, jak||interpunkcja|Brak przecinka przed zdaniem podrzędnym.]] to robić.

Pytanie jednak, czy cel, jaki niesie ze sobą strategia ESG, jest wart poniesionych nakładów finansowych?

Jest, ponieważ sprawozdawczość ESG niesie ze sobą dodatkowe korzyści. Pracowałam wiele lat na stanowiskach zarządczych, kierowałam finansami. Wiem, że porządkowanie finansów, jawność i przejrzystość także w kontekście środowiskowym pozwala na optymalizację wszystkich obszarów działalności firmy. Dzięki ESG jesteśmy w stanie w 100 proc. mieć pewność, czym dysponujemy i na co wydajemy pieniądze. To dodatkowy i często pomijany pozytywny aspekt wdrażania ESG. Uważam, że jasne regulacje, ścisłe procedury, wytyczne dla spółek w zakresie finansowania są kluczowe.

Dlaczego?

Raporty nie są tworzone wyłącznie po to, by wypełnić założenia jakiejś regulacji i żeby może pełniły jakąś rolę dla samej organizacji. Raporty mają odzwierciedlać stan faktyczny i przedstawiać rzeczywisty, prawdziwy obraz spółek. Ważne jest, żeby te raporty mogły być porównywalne, tworzone według tych samych zasad, metodologii i w pełni transparentnie, żeby inwestorzy czytając je mogli świadomie podejmować decyzje.

Raporty ESG to często opasłe dokumenty, które nie wszyscy czytają…

Naszą rolą jest, żeby te raporty móc też przedstawić w czytelnej i przejrzystej formie. Raporty finansowe też są skomplikowane i zawierają precyzyjne wytyczne, więc wymagania raportowania ESG nie są w tym kontekście niczym nadzwyczajnym. Rozumiem natomiast, że dla wielu firm ten pierwszy rok jest wyzwaniem ze względu na nowe regulacje, ponieważ jest ich rzeczywiście dużo. Podkreślam jednak, że warto, gdyż dzięki raportowaniu [[ESG, budujemy||ESG budujemy||interpunkcja|Zbędny przecinek oddzielający okolicznik od reszty zdania.]] użyteczne narzędzia do optymalizacji biznesowej i gromadzenia informacji o naszej organizacji. Bez precyzyjnego monitorowania i raportowania nie ma szans na zmianę rzeczywistości biznesowej.

Mówi Pani, że ESG pozwala lepiej zrozumieć własną firmę. Możemy podać przykład?

ESG podnosi nasz poziom świadomości dotyczący zarządzania przedsiębiorstwem i wskazuje te elementy, które są krytyczne. Pokazuje, na co wydajemy pieniądze, na czym zarabiamy i jak to robimy. Wreszcie pozwala odpowiedzieć na pytania, czy i jak budujemy portfel swoich inwestycji, czy wystarczająco uwzględniamy inwestycje środowiskowe i w rozwijanie potencjału pracowników? Czy angażujemy się w życie społeczne lokalnych społeczności, w ramach których funkcjonujemy? Na te wszystkie pytania pozwala odpowiedzieć strategia ESG.