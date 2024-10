Jak możemy przeczytać na stronie firmy, grupa taryfowa G dotyczy gospodarstw domowych. G12w, czyli Oszczędne Noce i Weekendy, oznacza taryfę, w której w godzinach od 13.00 do 15.00, a także od 22.00 do 6.00 oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy ceny prądu są niższe. G12r, czyli Ekonomiczna Dolina, to niższe ceny prądu w godzinach od 13.00 do 16.00 oraz od 22.00 do 7.00.

Zmiany znane od końca 2021 roku

Pod koniec 2021 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. W związku z tym net-metering, czyli dotychczasowy system rozliczeń dotyczących prosumentów, miał zostać zastąpiony net-billingiem. Dotyczyć to miało tych prosumentów, którzy zgłosili przyłączenie do sieci po 31 marca 2022 roku. Osoby, które zrobiły to wcześniej, mogły pozostać przy poprzednim systemie.

Ponadto od 1 lipca 2024 roku wartość energii, która jest wprowadzana do sieci, ustalana jest według ceny giełdowej godzinowej na podstawie rynku dnia następnego.

Net-metering a net-billing

Czym różnią się wskazane rodzaje rozliczeń? Net-metering był korzystnym systemem dla prosumentów. Za każdą kilowatogodzinę, którą oddali do sieci, mogli oni odebrać 0,8 (w przypadku instalacji do 10 kilowatogodzin) lub 0,7 kilowatogodziny (w przypadku instalacji od 10 do 50 kilowatogodzin). Natomiast net-billing polega na tym, że nadwyżki energii oddaje się do sieci, następnie są one wycenione według aktualnych stawek giełdowych, a za środki, które uzyska prosument, może on pokryć koszty energii, którą pobrał. Dochody prosumentów w tym przypadku mogą więc się wahać.