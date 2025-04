Nowe taryfy na prąd wejdą w życie później. Dzięki temu prąd będzie tańszy?

Przesunięcie terminu wejścia w życie zmienionych taryf dla energii elektrycznej pozwoli zdaniem resort klimatu na pełniejsze odzwierciedlenie warunków rynkowych w tych taryfach.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, cena maksymalna energii dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł/MWh obowiązuje do końca września 2025 r. Później będziemy ponownie płacić stawkę taryfową. Ta obecnie wynosi ok. 623 zł za MWh, ale ma być ona niższa od kolejnych kwartałów. Zdaniem rządu im wejdzie ona później, tym taryfa będzie niższa, ale zapewne jeszcze wyższa niż stawka mrożona. Do czerwca zaś obowiązuje obecna taryfa rzędu średnio ok. 623 zł za MWh. Rząd chciałby, aby ta taryfa spadła. Do czasu mrożenia cen, różnicę między taryfą, a stawką mrożoną pokrywa budżet. Do czerwca br. ma zostać utrzymana zerowa stawka tzw. opłaty mocowej dla gospodarstw domowych. analitycy szacują, że nowa taryfa powinna wynieść ok. 550 – 560 zł za MWh.

Taryfy później mogą oznaczać niższe taryfy

W marcu br. Piotr Gołębiowski wiceprezes Taurona, spółki, która ma ok. 6 mln klientów w Polsce, zasugerował, że nowe taryfy powinny obowiązywać nie od drugiej połowy roku, a od IV kw.

– Na ten moment jest założenie, że będzie to (złożenie nowych wniosków taryfowych, które mają obowiązywać od czerwca – red.) w kwietniu. Natomiast pracujemy nad tym, żeby przesunąć tę możliwość składania wniosków taryfowych na lipiec. Stwierdziliśmy, że wprowadzenie nowej taryfy najbardziej efektywne będzie od października. Będzie to bowiem dawało nam odpowiednio więcej czasu, żeby optymalnie wyznaczyć koszty tej taryfy, aby ta cena była jak najniższa. Od razu uprzedzam – przewidujemy, że ta cena taryfowa będzie niższa niż obecnie obowiązująca taryfa, także ceny energii elektrycznej spadają – powiedział wiceprezes spółki na spotkaniu podsumowującymi rok pracy spółki jeszcze w marcu.

Jak wyjaśnił wówczas wiceprezes, po szoku cenowym w 2022 r. w efekcie wybuchu wojny w Ukrainie, w tej chwili ceny znacząco spadają. – Przeanalizowaliśmy te ceny i obniżyliśmy je dla klientów małego i średniego biznesu, o ok. 42 proc. Także ta cena spada i będzie spadać. Ten poziom ceny maksymalnej niezbyt wystaje ponad obecny poziom cen rynkowych, stąd uważamy, że to przedłużanie mrożenia nie jest konieczne – mówił członek zarządu firmy. Innymi słowy oznacza to, że w ocenie Taurona mrożona cena energii jest obecnie coraz mniej konkurencyjna i atrakcyjna aniżeli ceny rynkowe (które spadają poniżej pułapu mrożonej ceny, a więc poniżej 500 zł za MWh). Średnie ceny energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii wynosiły w lutym niecałe 454 zł za MWh z dostawą na 2026 r.