Produkcja energii elektrycznej wyniosła od stycznia do końca sierpnia 109,7 TWh energii. Rok wcześniej było to 105,9 TWh. Zużycie energii elektrycznej zaś wzrosło z 109,7 do 112,2 TWh. Dysproporcja między produkcją a konsumpcją była zaspokajana importem. Saldo wymiany zagranicznej (ilość energii przesłanej za granicę, a zaimportowanej) była jednak mniejsza rok do roku z 3,7 TWh do 2,44 TWh. Dane za pierwsze osiem miesięcy tego roku podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Produkcja energii elektrycznej styczeń - sierpień 20224 PSE

Patrząc na źródła produkcji stale, z miesiąca na miesiąc spada produkcja energii z węgla kamiennego. Pod koniec sierpnia tego roku było to ponad 44,7 TWh. To mniej o 8,3 proc. niż analogicznym okresie roku poprzedniego. Niespodziewanie kolejny miesiąc z rzędu rośnie produkcja energii z najbardziej emisyjnego paliwa jakim jest węgiel brunatnym. Do sierpnia polskie elektrownie opalane tym paliwem wyprodukowały 23,6 TWh. Rok wcześniej było to o 3,7 proc. mniej. Rośnie stale także produkcja z najmniej emisyjnego paliwa kopalnego, a więc gazu ziemnego. Za pierwsze osiem miesięcy tego roku było to 10 TWh. To wzrost o 12,8 proc. rok do roku.

Największe jednak wzrostu – co jest już tradycją – odnotowano w OZE. Wiatraki na lądzie wytworzyły 15,3 TWh. To wzrost rok do roku o 19 proc. Farmy fotowoltaiczne, w tym też przydomowe instalacje wytworzyły 13,6 TWh co oznacza wzrost rok do roku aż o 35,3 proc.