Enea

Co oferują sprzedawcy?

Sprzedawcy zgodnie z prawem zdążyli zaprezentować takie taryfy 24 sierpnia wraz z opisem jak z nich świadomie korzystać oraz jakie przewidziano dodatkowe opłaty i jakiej wielkości. Pierwsze wyceny z soboty na niedzielę pokazują, że w słoneczne dni prąd w ramach taryfy z cenami dynamicznymi może być poniżej stałej mrożonej ceny energii (500 zł za MWh (50 gr. za KWh) za samą energię bez innych opłat) od godz. 1 w nocy do 17 (ceny z 24 sierpnia na 25 sierpnia). Wówczas cena za MWh na przykładzie oferty Enei wynosiła minimalnie od minus 184 zł o godz. 12 (minus 0,184 zł za KWh) do niecałych 300 zł/MWh brutto (0,30 gr./KWh) o godz. 17. Jednak już między 19, a 23 ta cena wynosi ok. 1000 zł za MWh ( 1 zł za KWh).

Ceny energii w poszczególnych godzinach doby Enea

Klient ponosił będzie również miesięczną opłatę handlową, która płatna będzie w każdym miesiącu w stałej kwocie wskazanej w umowie/cenniku. W przypadku Enei stawkę opłaty handlowej (faktura papierowa) 209,10 zł lub 183,27 zł brutto (faktura elektroniczna). To jednocześnie najwyższa stawka takiej opłaty. Gdańska Energa oferuje zaledwie 15 zł (faktura papierowa) lub 10 zł (faktura elektroniczna), a w PGE 50 zł (faktura elektroniczna).

Skąd takie różnice w opłacie handlowej? To forma zabezpieczenia przez sprzedawców na wypadek ew. strat na sprzedaży energii elektrycznej w tej taryfie. Spółki różnie niwelują swoje ryzyka w zabezpieczeniu dostaw energii dla klientów. Sposób tego zabezpieczenia znajduje odzwierciedlenie w opłacie handlowej.

Nie dostaniemy dopłaty przy cenie ujemnej. Jest wyjątek

Warto zwrócić uwagę także na zachowania sprzedawców w sytuacji coraz częściej zdarzającym się sytuacjom z tzw. ujemnymi cenami energii (kiedy w ciągu dnia mamy nadwyżki energii w systemie energetycznym). I tak, w przypadku PGE jeżeli cena na TGE przyjmie wartość ujemną, wówczas do rozliczeń przyjmiemy wartość „0”. W Przypadku Taurona jest to także wartość bliska zeru. - Jeżeli wyliczona (…) średnioważona cena lub stawka za energię elektryczną netto będzie niższa od ceny lub stawki minimalnej: 0,0050 zł/kWh netto, to do rozliczenia zostanie przyjęta cena lub stawka minimalna – informuje Tauron.