Jak poinformowała na konferencji prasowej minister Paulina Hennig-Kloska, nabór do nowej edycji programu ruszy 2 września. Nowa edycja przewiduje obligatoryjne magazyny energii do źródeł fotowoltaicznych. Nie będzie jednak dotacji w ramach tego programu do pomp ciepła.

Reklama

Nabór potrwa od 2 września do 20 grudnia 2024 r., chyba, że wcześniej wyczerpie się pula środków przeznaczonych na szóstą edycję tego programu. - Pula środków, którą mamy do zagospodarowania to 400 mln zł - powiedziała Hennig-Kloska. Na instalację będzie można pozyskać dofinansowanie do 7 tys. zł. Dopłata do magazynu energii wyniesie 16 tys. zł, a do magazynu ciepła 5 tys. zł.

Czytaj więcej Ceny Energii Rewolucja w Moim Prądzie. Domowa fotowoltaika tylko z magazynem energii Kolejna, szósta już edycja programu dotacji do domowej fotowoltaiki ruszy na początku września. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podało szczegóły. Resort dopuści do dofinansowania dwa razy większe instalacje niż dotychczas. Będzie też obowiązek instalowania magazynów energii.

Forma dofinansowania

Dla mikroinstalacji PV zgłoszonych do 31 lipca 2024 r. magazyn energii lub magazyn ciepła jako urządzenie dodatkowe nie jest warunkiem koniecznym dla uzyskania dofinansowania. Dla mikroinstalacji o mocy od 2 do 10 kW dofinansowanie wyniesie 6 tys. zł. Jeżeli do instalacji będzie przyłączony magazyn jako element dodatkowy, dofinansowanie wyniesie 7 tys. zł dla PV oraz 16 tys. zł dla magazynu energii elektrycznej i 5 tys. zł dla magazynu ciepła.

W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznych zgłoszonych do przyłączenia do sieci po 1 sierpnia 2024 r. obligatoryjne będzie dołączenie do PV magazynu energii jako elementu dodatkowego. W takim wypadku dofinansowanie wyniesie 7 tys. zł dla mikroinstalacji o mocy od 2 do 20 kW. Jeżeli elementem dodatkowym będzie magazyn energii wtedy dofinansowanie wyniesie 16 tys. zł lub w przypadku magazynu ciepła 5 tys. zł.