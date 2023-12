Mrożenie cen energii na cały rok idzie do kosza. Sejm zajmie się projektem opozycji

We wtorek KO wprowadziła autopoprawkę do projektu wykreślającą z pierwotnej wersji liberalizację lokowania lądowych farm wiatrowych. Liberalizacja ustawy wiatrowej z dystansem 500 metrów od najbliższych zabudowań ma wrócić do Sejmu już jako projekt rządowy po grudniowej zmianie rządu i objęciu władzy przez koalicję rządzącą.