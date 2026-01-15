Aktualizacja: 15.01.2026 17:38 Publikacja: 15.01.2026 16:42
Elektrownia jądrowa Neckarwestheim 2, zarządzana przez EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, oświetlona nocą w miejscowości Neckarwestheim w Niemczech
Foto: Alex Kraus/Bloomberg
Jak relacjonuje niemiecki „Bild”, kanclerz Niemiec Friedrich Merz przyznał w swoim wystąpieniu podczas noworocznego spotkania z przedsiębiorcami w Halle (14 stycznia), że odejście Niemiec od energetyki jądrowej było poważnym błędem strategicznym. Stwierdził, że taka polityka uczyniła transformację energetyczną kraju „najdroższą na całym świecie”. Część ekspertów spoza Niemiec już od lat podkreślała obawy, że wyeliminowanie energii jądrowej – niegdyś istotnej części miksu energetycznego – skomplikowało planowanie energetyczne i podniosło koszty.
Decyzja Niemiec o wycofywaniu się z energetyki jądrowej była następstwem katastrofy w Fukushimie w Japonii w 2011 r., kiedy ówczesny rząd kanclerz Angeli Merkel przyspieszył wycofywanie się z energetyki jądrowej. Polityka ta miała na celu ograniczenie ryzyka związanego z energią jądrową i przejście na energię odnawialną. W ramach tej strategii Niemcy zamknęły kilka reaktorów w ciągu dwóch dekad, a w kwietniu 2023 r. wyłączono z eksploatacji trzy ostatnie działające elektrownie jądrowe, co oznaczało koniec ery energetyki jądrowej w tym kraju po około 60 latach użytkowania.
Merz argumentował, że pośpiech Niemiec w odchodzeniu od energetyki jądrowej, w połączeniu z intensywnymi inwestycjami w odnawialne źródła energii w ramach polityki Energiewende, sprawił, iż transformacja ta stała się niezwykle kosztowna. Stwierdził, że „nie zna innego kraju, który czyniłby to tak trudnym i kosztownym jak Niemcy”, zwracając uwagę na polityczne i ekonomiczne debaty dotyczące równowagi między kosztami energii, niezawodnością a celami klimatycznymi.
Kanclerz przyznał, że Niemcom brakuje teraz stabilnej mocy do produkcji energii, dlatego też rząd chce ułatwić budowę elektrowni gazowych o mocy kilkunastu GW. Przetargi mogą wkrótce się rozpocząć. Budowa może się odbywać również na terenach po byłych elektrowniach. – Można wykorzystać istniejące sieci. Za poprzedniego rządu było inaczej. Chciano budować wszystko od podstaw. Nie chcieli pozwolić na budowę na wykorzystywanych już wcześniej terenach – powiedział Merz.
Wyjście z energetyki jądrowej wiązano z debatami na temat cen energii elektrycznej, stabilności sieci i uzależnienia od importu energii, zwłaszcza w świetle napięć geopolitycznych i zmienności rynku paliw kopalnych po wojnie Rosji z Ukrainą.
Wypowiedzi Merza pojawiają się w kontekście trwających w Berlinie dyskusji na temat przyszłości polityki energetycznej, również tego, czy Niemcy powinny zrewidować swoje stanowisko w sprawie energetyki jądrowej, czy też na przykład zainwestować więcej w zaawansowane technologie jądrowe, takie jak reaktory modułowe. Chociaż reaktywacja nieczynnych reaktorów jest powszechnie postrzegana jako niepraktyczna, krytyka wyrażona przez Merza ożywiła debatę na temat długoterminowej strategii energetycznej Niemiec i najlepszych sposobów zapewnienia niedrogiej, bezpiecznej i niskoemisyjnej energii w przyszłości.
W 2025 r. udział odnawialnych źródeł energii w niemieckiej produkcji energii elektrycznej wyniósł 62 proc. Na pierwszym miejscu znalazła się energetyka wiatrowa (na lądzie i morzu), a następnie fotowoltaika. Udział produkcji energii elektrycznej z węgla (kamiennego i brunatnego) nie zmienił się znacząco w 2025 r. i wyniósł 22,4 proc. Gaz ziemny odpowiadał za 12,5 proc. produkowanej energii.
Mimo rosnącego udziału OZE, średnia cena energii elektrycznej na giełdzie z dostawą na dzień następny wyniosła 86,55 euro/MWh i była o około 10,9 proc. wyższa niż w 2024 r. (78,01 euro/MWh).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
